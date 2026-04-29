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Luis Enrique

Mourinho cramé, le Real lancé sur... Luis Enrique

Liga29 avr. , 22:00
parEric Bethsy
2
Parti pour terminer la saison sans titre, le Real Madrid va sûrement changer d’entraîneur cet été. Alvaro Arbeloa pourrait laisser le banc à José Mourinho, le favori annoncé du président Florentino Pérez à qui la presse madrilène conseille plutôt de recruter le coach du Paris Saint-Germain Luis Enrique.
Kylian Mbappé sera ravi. L’attaquant du Real Madrid avait laissé entendre sa préférence pour José Mourinho au détriment d’Alvaro Arbeloa. Un avis apparemment partagé par Florentino Pérez. Dans l’esprit du président madrilène, son entraîneur actuel n’est plus l’homme de la situation. Et le Portugais déjà passé par la Maison Blanche représente le candidat idéal pour relancer les Merengue la saison prochaine.
On ne peut pourtant pas dire que le « Special One » ait connu de grands succès ces dernières années. Réputé pour sa philosophie défensive et ses conférences de presse animées, José Mourinho n’est plus considéré comme une référence. C’est effectivement l’avis du journaliste espagnol Emilio Contreras qui se demande pourquoi le Real Madrid ne s’intéresse pas à un coach plus compétent comme Luis Enrique, champion d’Europe avec le Paris Saint-Germain.

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« Mourinho est une des options de Florentino Pérez, c'est l'entraîneur qu'il a le plus respecté, a commenté le directeur adjoint de Marca sur la radio du quotidien. Je suis surpris que Mourinho soit le favori du président. Que le Real Madrid veuille revenir au temps de Mourinho en dit long. Le Real Madrid ne cherche-t-il pas toujours les meilleurs du moment ? Pourquoi le club ne pense pas à un entraîneur comme Luis Enrique ? Le Real Madrid devrait chercher le meilleur entraîneur, et non pas celui qui faisait partie de son histoire il y a de nombreuses années, et qui ne fait plus partie des meilleurs entraîneurs au monde à l'heure actuelle. » De toute façon, le Parisien Luis Enrique va sans doute prolonger son contrat.
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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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Lens
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3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
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203148192651-25
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163137213170-39

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