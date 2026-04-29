OM : Très bonne nouvelle avant le déplacement à Nantes

Forfait contre Nice dimanche soir, Igor Paixao a cruellement manqué à l’OM. Bonne nouvelle pour Habib Beye, le Brésilien sera de retour pour le déplacement à Nantes samedi après-midi.

Touché au mollet lors de la défaite à Lorient, Igor Paixao a manqué la réception de l’OGC Nice dimanche soir au Vélodrome (1-1). Une absence préjudiciable pour Habib Beye, qui a fait du Brésilien un joueur indiscutable depuis son arrivée sur le banc. L’ancien entraîneur de Rennes sera donc ravi d’apprendre que l’ancien ailier du Feyenoord Rotterdam sera rétabli pour le déplacement à Nantes, samedi après-midi lors de la 32e journée de Ligue 1

Selon le compte La Minute OM, Igor Paixao a repris l’entraînement collectif en ce début de semaine et fera son retour dans le groupe pour le match crucial qui attend l’OM à La Beaujoire. Lui aussi forfait face à Nice, Amine Gouiri part de plus loin. L’Algérien est encore en phase de réathlétisation et il serait plus étonnant de le voir en Loire-Atlantique ce week-end.