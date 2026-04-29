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OM : Très bonne nouvelle avant le déplacement à Nantes

OM29 avr. , 22:20
parCorentin Facy
1
Forfait contre Nice dimanche soir, Igor Paixao a cruellement manqué à l’OM. Bonne nouvelle pour Habib Beye, le Brésilien sera de retour pour le déplacement à Nantes samedi après-midi.
Touché au mollet lors de la défaite à Lorient, Igor Paixao a manqué la réception de l’OGC Nice dimanche soir au Vélodrome (1-1). Une absence préjudiciable pour Habib Beye, qui a fait du Brésilien un joueur indiscutable depuis son arrivée sur le banc. L’ancien entraîneur de Rennes sera donc ravi d’apprendre que l’ancien ailier du Feyenoord Rotterdam sera rétabli pour le déplacement à Nantes, samedi après-midi lors de la 32e journée de Ligue 1.
Selon le compte La Minute OM, Igor Paixao a repris l’entraînement collectif en ce début de semaine et fera son retour dans le groupe pour le match crucial qui attend l’OM à La Beaujoire. Lui aussi forfait face à Nice, Amine Gouiri part de plus loin. L’Algérien est encore en phase de réathlétisation et il serait plus étonnant de le voir en Loire-Atlantique ce week-end.
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très bonne expression 😂😂😂

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Non, c'était l'œuvre de Sergio Ramos. D'abord une clef de bras sur Salah --> Salah out, épaule démise. Ensuite un coup de coude sur la tempe de Karius qui a été diagnostiqué en commotion cérébrale après le match, ce qui explique les buts gags qu'il a encaissés.

L'OM fixe un prix aberrant pour Greenwood

On se rappele des valeurs attribuées à Fofana l’ete dernier... minimum 50M€ quand d'autres lyonnais l'auraient vendu pour 100M€ !!! Tu as la mémoire courte .... ou sélective !!!

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Après le gavage d'hier, forcément tu vois ce match... Tu 🤮🤮🤮

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Quand le Real bat Le liverpool avec Karius c'est l'efficacité ?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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