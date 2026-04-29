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LdC : L'Atlético et Arsenal restent au coude à coude

Ligue des Champions29 avr. , 22:59
parMehdi Lunay
4
Demi-finale aller de la Ligue des champions
Estadio Metropolitano
Atlético Madrid – Arsenal 1-1
Buts : Alvarez (56e sp) pour l’Atlético ; Gyokeres (44e sp) pour Arsenal
Après l'orgie de buts de mardi, cette seconde demi-finale effrayait les observateurs avec deux équipes rugueuses et prudentes. La première période rassurait à moitié les spectateurs. L'Atlético démarrait avec envie mais sans grosse occasion. En face, Arsenal était très dangereux en contre avec Gyokeres et Madueke notamment. L'attaquant suédois était bousculé dans la surface adverse par Hancko et provoquait un penalty. Il se faisait justice lui-même d'un tir puissant.
Après le repos, l'Atlético accélérait nettement le tempo. Les occasions étaient nombreuses. Alvarez trouvait le petit filet d'Arsenal sur coup-franc. Raya accumulait les arrêts devant Lookman et Griezmann. Comme son adversaire anglais, le club espagnol était lancé par un penalty après une main de White. Alvarez fusillait Raya sur sa tentative. L'Atlético était proche du 2-1 avec une barre trouvée par Griezmann ou encore une frappe de Lookman envoyée directement sur Raya.
Les hommes de Simeone se faisaient une grosse frayeur sur un penalty sifflé encore contre Hancko. Mais, l'arbitre se déjugeait avec la VAR. On en restait à 1-1. Un résultat frustrant pour les Colchoneros et forcément positif pour Arsenal avec le match retour prévu en Angleterre mardi prochain.
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Atlético-Arsenal après PSG-Bayern, il faut se mouiller la nuque

très bonne expression 😂😂😂

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Non, c'était l'œuvre de Sergio Ramos. D'abord une clef de bras sur Salah --> Salah out, épaule démise. Ensuite un coup de coude sur la tempe de Karius qui a été diagnostiqué en commotion cérébrale après le match, ce qui explique les buts gags qu'il a encaissés.

L'OM fixe un prix aberrant pour Greenwood

On se rappele des valeurs attribuées à Fofana l’ete dernier... minimum 50M€ quand d'autres lyonnais l'auraient vendu pour 100M€ !!! Tu as la mémoire courte .... ou sélective !!!

LdC : L'Atlético et Arsenal restent au coude à coude

Après le gavage d'hier, forcément tu vois ce match... Tu 🤮🤮🤮

LdC : Fred Hermel écoeuré par ce PSG-Bayern à vomir

Quand le Real bat Le liverpool avec Karius c'est l'efficacité ?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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