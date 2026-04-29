LdC : L'Atlético et Arsenal restent au coude à coude

Demi-finale aller de la Ligue des champions

Estadio Metropolitano

Atlético Madrid – Arsenal 1-1

Buts : Alvarez (56e sp) pour l’Atlético ; Gyokeres (44e sp) pour Arsenal

Après l'orgie de buts de mardi, cette seconde demi-finale effrayait les observateurs avec deux équipes rugueuses et prudentes. La première période rassurait à moitié les spectateurs. L'Atlético démarrait avec envie mais sans grosse occasion. En face, Arsenal était très dangereux en contre avec Gyokeres et Madueke notamment. L'attaquant suédois était bousculé dans la surface adverse par Hancko et provoquait un penalty. Il se faisait justice lui-même d'un tir puissant.

Après le repos, l'Atlético accélérait nettement le tempo. Les occasions étaient nombreuses. Alvarez trouvait le petit filet d'Arsenal sur coup-franc. Raya accumulait les arrêts devant Lookman et Griezmann. Comme son adversaire anglais, le club espagnol était lancé par un penalty après une main de White. Alvarez fusillait Raya sur sa tentative. L'Atlético était proche du 2-1 avec une barre trouvée par Griezmann ou encore une frappe de Lookman envoyée directement sur Raya.

Les hommes de Simeone se faisaient une grosse frayeur sur un penalty sifflé encore contre Hancko. Mais, l'arbitre se déjugeait avec la VAR. On en restait à 1-1. Un résultat frustrant pour les Colchoneros et forcément positif pour Arsenal avec le match retour prévu en Angleterre mardi prochain.