ICONSPORT_361341_0157

L1 : L’étonnant aveu, Metz au bord du renoncement

Metz08 mars , 20:20
parGuillaume Conte
0
Le FC Metz enchaine les défaites et s'enfonce à la dernière place du classement de Ligue 1. L'entraineur des Grenats est en pleine déprime.
Le FC Metz n’a pas vu le jour ce dimanche à Lens, s’inclinant 3-0 face à une équipe qui lutte pour le titre en championnat de France. Mais plus que le score, c’est le match à sens unique qui a miné le moral de Benoit Tavenot, l’entraineur venu essayer de sauver les Grenats de la relégation. Sans la maladresse de certains attaquants lensois, le score aurait pu être encore plus important. Et le technicien du FC Metz est clairement désemparé et sans solution en constatant l’écart de niveau assez énorme dans un tel match.
Ses propos à l’issue de la rencontre démontraient bien à quel point le FC Metz ne croit plus à un maintien en Ligue 1 désormais. « On n'arrive pas à se réengager mentalement et physiquement. On a été défaillants très tôt dans le match, fébriles dès nos récupérations. On était déjà dans le dur, on est dans le très dur. Je ne retrouve pas l'énergie que l'équipe avait mise sur mes premiers matches avec elle. Certains joueurs sont bouillis et on a joué Lens qui marche sur l'eau. Ils nous ont marché dessus. On est rincés », a expliqué l’ancien joueur du SC Bastia, pour qui la dernière place de son équipe est en ce moment méritée. Avec cinq points de retard sur le barragiste, Metz est en effet dans le dur et reparti pour faire une nouvelle fois l’aller-retour entre la Ligue 1 et la Ligue 2.
0
