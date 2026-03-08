L1 : L’étonnant aveu, Metz au bord du renoncement

Pas pour longtemps... les vestiaires de l'OM est en train d'imploser. ^^
Ils n'oseront jamais vu la puissance étatique derrière le club
Tu ne connais rien au football. C'est affligeant ! ^^
Je te rappelle juste que tu avais une équipe pour jouer le titre et que nous on devait jouer le maintien cette saison. Fais juste la comparaison des budgets de l'OL et de Marseille et tu vas pleurer petit con !
Une pirouette et ils s'en sortiront ces escrocs alors qu'ils ont triché et eu un palmarés conséquent pendant 9 ans....il faudrait leur retirer plutôt que quelques points qui ne leur feront rien
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|57
|25
|18
|3
|4
|54
|22
|32
|56
|25
|18
|2
|5
|48
|21
|27
|46
|25
|14
|4
|7
|52
|33
|19
|46
|25
|14
|4
|7
|40
|27
|13
|43
|25
|12
|7
|6
|42
|35
|7
|41
|25
|12
|5
|8
|38
|32
|6
|40
|25
|12
|4
|9
|43
|37
|6
|36
|25
|10
|6
|9
|40
|31
|9
|36
|25
|10
|6
|9
|34
|34
|0
|34
|25
|8
|10
|7
|35
|39
|-4
|32
|25
|9
|5
|11
|23
|30
|-7
|31
|25
|8
|7
|10
|33
|29
|4
|27
|25
|6
|9
|10
|29
|41
|-12
|26
|25
|6
|8
|11
|20
|32
|-12
|24
|25
|6
|6
|13
|30
|48
|-18
|19
|25
|4
|7
|14
|19
|35
|-16
|17
|25
|4
|5
|16
|22
|42
|-20
|13
|25
|3
|4
|18
|22
|56
|-34
Loading
#RCLFCM C’est terminé. Nos Grenats s’inclinent sur la pelouse de @RCLens.