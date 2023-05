Zinedine Zidane refuse l'or de l’Arabie Saoudite

Dans : Mercato.

Sans club depuis son départ du Real Madrid il y a deux ans, Zinedine Zidane a refusé une offre indécente de la part de l’Arabie Saoudite.

A la recherche d’un entraîneur pour compenser le départ de Rudi Garcia, le club saoudien d’Al Nassr a tenté l’énorme coup Zinedine Zidane. En effet, selon les informations de Foot Mercato, le club dans lequel évolue actuellement Cristiano Ronaldo a soumis une proposition ferme au champion du monde 1998 avec une offre salariale avoisinant les 150 millions d’euros sur deux ans de contrat. Une proposition colossale qui avait de quoi faire tourner des têtes, y compris celle de Zinedine Zidane.

Mais l’ancien entraîneur du Real Madrid n’a pas hésité longtemps… avant de refuser la proposition de l’Arabie Saoudite. A en croire le média, il n’est pas question pour Zinedine Zidane de se perdre dans un championnat mineur. Après avoir remporté trois fois la Ligue des Champions et alors qu’il est en retrait depuis deux ans, l’ex-entraîneur des Merengue veut retrouver un projet ambitieux dans un club du top 5 européen. A ce jour, deux pistes semblent toujours tenir la corde : le PSG et la Juventus Turin, avec un léger avantage au club italien que « Zizou » porte dans son cœur.

Zidane vise un top club en Europe

Impatient à l’idée de retrouver un banc, Zinedine Zidane sait qu’il aura des propositions cet été, d’où son refus de rejoindre Al Nassr en Arabie Saoudite, d’autant qu’un départ de Cristiano Ronaldo à court terme est fortement envisageable. Outre la Juve et le PSG, des clubs anglais ont manifesté leur intérêt pour l’ancien meneur de jeu du Real Madrid mais pour l’heure, il ne semble pas vraiment intéressé par l’idée de rejoindre la Premier League. Reste maintenant à voir où rebondira Zinedine Zidane cet été. Il y a de fortes chances qu’il s’agisse de l’un des feuilletons les plus chauds et les plus passionnants de l’été 2023.