Xabi Alonso vire un salaire XXL du Real

Nommé entraîneur du Real Madrid, Xabi Alonso va devoir imposer son style dans le club. Cela passe par un changement de système mais aussi d'hommes. Réclamé par Florentino Perez à l'époque, un gros salaire du vestiaire va être sacrifié par l'entraîneur.

Au Real Madrid plus qu'ailleurs, une saison sans trophée occasionne forcément une révolution. Cela n'a pas traîné avec le départ de Carlo Ancelotti, remplacé sur le banc par Xabi Alonso. L'entraîneur espagnol est adepte d'un jeu collectif rôdé et intense. Cela ne colle pas avec tous les joueurs de l'effectif madrilène. Le défenseur central David Alaba (bientôt 33 ans) aura bien du mal à s'adapter à cette nouvelle donne. Pour cette raison mais pas que, l'Autrichien est déjà placé sur la liste des partants selon le site Don Balon.

Une demande qui émane du nouvel entraîneur madrilène, sans pitié avec son ancien coéquipier côtoyé au Bayern Munich. Alaba n'est plus capable de supporter une trop forte intensité après ses graves blessures subies au genou et notamment une déchirure du ligament croisé antérieur qui lui avait fait manquer 12 mois de compétition. Actuellement écarté des terrains pour une nouvelle blessure au ménisque, David Alaba possède en plus le deuxième salaire du Real Madrid derrière Kylian Mbappé.

Surgery went well and already looking ahead! My focus is clear: return as quick as possible and stronger to give my everything on the pitch. Thank you for your love and support. God will be with me all the way! See you very soon! 🤍 pic.twitter.com/JAz3JD2JB7