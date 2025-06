Le Real s'attaque à la nouvelle superstar du PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Eblouissant avec le PSG en Ligue des Champions, Nuno Mendes a remis ça avec le Portugal lors du Final Four de la Ligue des Nations. De quoi réveiller l’intérêt du Real Madrid pour l’ancien latéral du Sporting.

Lamine Yamal semblait inarrêtable, mais Nuno Mendes lui a brillamment barré la route dimanche soir lors de la finale de la Ligue des Nations remportée par le Portugal contre l’Espagne aux tirs au but (2-2 après prolongations). Le défenseur du PSG ne s’est pas contenté de défendre sur le prodige du FC Barcelone. Il a également été l’un des Portugais les plus dangereux contre la Roja, débordant sans jamais s’arrêter sur son côté gauche et marquant un but splendide pour ramener son équipe au score.

Une performance qui confirme le niveau colossal que Nuno Mendes a atteint cette saison avec le Paris Saint-Germain et qui attise les convoitises. A en croire les informations du site El Gol Digital, l’ancien latéral gauche du Sporting Portugal est le rêve absolu du Real Madrid, dont le nouvel entraîneur Xabi Alonso recherche un joueur capable d’animer le couloir gauche en tant que piston. Sans conteste, Nuno Mendes est actuellement l’un des meilleurs dans ce rôle depuis plusieurs mois, raison pour laquelle le Real Madrid veut tenter le coup.

Le Real rêve de Nuno Mendes, mais...

La valorisation du joueur est estimée à environ 70 millions d’euros, une somme qui ne semble pas effrayer le club merengue, qui a déjà prouvé depuis le début du mercato qu’il était prêt à consentir de gros investissements pour renouveler son effectif. Malgré tout, la piste a peu de chances d’aboutir selon le média espagnol, qui indique que le PSG en a fait un joueur intransférable, qui plus est après sa prolongation de contrat jusqu’en 2030 signée en février dernier. Sauf surprise, le Portugais restera donc à Paris, ce qui va pousser le Real Madrid à revenir sur sa piste initiale au poste de latéral gauche, celle menant à Alvaro Carreras du Benfica Lisbonne et pour qui un accord est attendu probablement après la Coupe du monde des clubs, que l’équipe lisboète dispute aussi.