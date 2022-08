Wanda Nara et Véronique Rabiot, c'est le Manchester United Circus

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Après une saison 2021-2022 difficile et un échec dans la course à la qualification à la Ligue des Champions, Manchester United vit un été très difficile.

Paul Pogba est parti, ce qui n’est pas vu comme une mauvaise chose à Carrington, mais Cristiano Ronaldo est toujours là alors qu’il est revenu en retard de l’entrainement, et s’est proposé à de nombreux clubs qualifiés, eux, pour la Ligue des Champions. Le mercato est encore loin d’être terminé chez les Red Devils, mais les noms des recrues envisagées font littéralement peur aux supporters locaux. Un accord a été trouvé avec la Juventus pour le transfert d’Adrien Rabiot pour un montant de 17 millions d’euros. Mais depuis, ce sont des négociations délicates avec sa mère et agents, Véronique Rabiot, qui ont lieu. Un personnage sulfureux qui ne ravit pas tout le monde à Manchester United, alors que le vestiaire a besoin d’être assaini.

Un vestiaire intenable avec Rabiot et Icardi ?

Ce sera encore plus difficile si la dernière rumeur devait se confirmer. Le média sud-américain TyC Sports dévoile en effet que deux clubs discutent avec Mauro Icardi depuis quelques jours. Il s’agit de Galatasaray et de Manchester United. Wanda Nara est à l’écoute des offres, se rendant bien compte que la saison de son mari serait compliquée s’il devait rester au PSG après la fin du mercato. La perspective de voir Wanda Nara et Véronique Rabiot manoeuvrer autour de Manchester United donne visiblement des sueurs froides aux fans des Red Devils, qui n’ont pas caché leur crainte sur les réseaux sociaux à l’annonce de ces deux informations. « Le vestiaire va être magnifiquement toxique », « Mais qu’est-ce qu’il se passe dans ce club ? », « Ils essayent d’avoir le vestiaire le plus fracassé possible? », ou encore « je pense que la reconversion de Manchester United, c’est dans la télé-réalité », ont déploré les suiveurs de MU, pour qui le retour de Sir Alex Ferguson, qui a décidé de devenir conseiller du club, doit permettre au club anglais de retrouver sa lucidité et de prendre des joueurs qui ramèneront le calme et les performances à Old Trafford.