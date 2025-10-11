Upamecano à Liverpool, l'l'immense coup de pression

En fin de contrat avec le Bayern Munich en juin prochain, Dayot Upamecano est l’un des défenseurs les plus courtisés en Europe. Liverpool est notamment à l’affût pour récupérer gratuitement l’international français.

Lorsqu’il est épargné par les blessures, Dayot Upamecano est certainement l’un des meilleurs défenseurs centraux au monde. Son début de saison XXL sous les couleurs du Bayern Munich en atteste. En fin de contrat avec le club allemand en juin prochain, l’ancien roc du RB Leipzig est en position de force. De nombreuses grosses écuries européennes sont à ses trousses, à l’instar du Paris Saint-Germain et du Real Madrid, souvent cités comme de sérieux prétendants à la signature de Dayot Upamecano dans la presse espagnole.

Pour le Bayern Munich, le danger n°1 vient toutefois de l’Angleterre. Selon le très sérieux Florian Plettenberg de Sky Sports, Liverpool est très chaud à l’idée de faire venir gratuitement Dayot Upamecano, cela dans le but de compenser un potentiel départ d’un autre défenseur français à savoir Ibrahima Konaté, lui aussi en fin de contrat en juin 2026. Notre confrère précise que Dayot Upamecano et son agent « n’envisagent aucune concession au Bayern à ce stade » sur le plan financier.

« Il appartient désormais au club de décider s’il souhaite améliorer son offre ou non. Un nouveau contrat est sur la table mais aucun accord n’a encore été trouvé concernant le salaire et les commissions. Un transfert gratuit en 2026 n’est actuellement pas exclu » ajoute le journaliste de Sky Sports, qui précise que Liverpool et d’autres gros clubs sont sur les rangs. Autant dire que pour Dayot Upamecano, un départ du Bayern Munich est clairement envisageable si le champion d’Allemagne ne s’aligne pas rapidement sur ses demandes financières. Un gros coup de pression dont les Reds pourraient profiter en raflant la mise avec l’un des meilleurs défenseurs centraux du moment.