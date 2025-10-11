ICONSPORT_273378_0119
Dayot Upamecano

Upamecano à Liverpool, l'l'immense coup de pression

Mercato11 oct. , 20:30
parCorentin Facy
0
En fin de contrat avec le Bayern Munich en juin prochain, Dayot Upamecano est l’un des défenseurs les plus courtisés en Europe. Liverpool est notamment à l’affût pour récupérer gratuitement l’international français.
Lorsqu’il est épargné par les blessures, Dayot Upamecano est certainement l’un des meilleurs défenseurs centraux au monde. Son début de saison XXL sous les couleurs du Bayern Munich en atteste. En fin de contrat avec le club allemand en juin prochain, l’ancien roc du RB Leipzig est en position de force. De nombreuses grosses écuries européennes sont à ses trousses, à l’instar du Paris Saint-Germain et du Real Madrid, souvent cités comme de sérieux prétendants à la signature de Dayot Upamecano dans la presse espagnole.
Pour le Bayern Munich, le danger n°1 vient toutefois de l’Angleterre. Selon le très sérieux Florian Plettenberg de Sky Sports, Liverpool est très chaud à l’idée de faire venir gratuitement Dayot Upamecano, cela dans le but de compenser un potentiel départ d’un autre défenseur français à savoir Ibrahima Konaté, lui aussi en fin de contrat en juin 2026. Notre confrère précise que Dayot Upamecano et son agent « n’envisagent aucune concession au Bayern à ce stade » sur le plan financier.
« Il appartient désormais au club de décider s’il souhaite améliorer son offre ou non. Un nouveau contrat est sur la table mais aucun accord n’a encore été trouvé concernant le salaire et les commissions. Un transfert gratuit en 2026 n’est actuellement pas exclu » ajoute le journaliste de Sky Sports, qui précise que Liverpool et d’autres gros clubs sont sur les rangs. Autant dire que pour Dayot Upamecano, un départ du Bayern Munich est clairement envisageable si le champion d’Allemagne ne s’aligne pas rapidement sur ses demandes financières. Un gros coup de pression dont les Reds pourraient profiter en raflant la mise avec l’un des meilleurs défenseurs centraux du moment.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_272230_0599
Ligue 1

TV : Al-Khelaïfi souffle une idée de génie à Ligue1+

ICONSPORT_273378_0557
Equipe de France

Pierre Ménès sidéré par le niveau terrible de la France

ICONSPORT_273307_0004
Monaco

Sébastien Pocognoli devient entraîneur de Monaco (off.)

om longoria veut virer quatre joueurs de toute urgence iconsport 184730 0239 1 398511
OM

OM : Il va planter Longoria et Benatia en pleine saison

Fil Info

21:30
TV : Al-Khelaïfi souffle une idée de génie à Ligue1+
21:00
Pierre Ménès sidéré par le niveau terrible de la France
20:09
Sébastien Pocognoli devient entraîneur de Monaco (off.)
20:00
OM : Il va planter Longoria et Benatia en pleine saison
19:58
CdM 2026 : Programme et résultats des matchs de samedi
19:30
EdF : Thauvin prêt à dire stop, l'incroyable confession
19:00
L'ASSE lance l'assaut pour sa priorité du mercato d'hiver
18:30
Le PSG, l’OM et l’OL alertés sur le nouveau Nuno Mendes
18:00
PSG : Luis Enrique n’en a pas fini avec le Barça

Derniers commentaires

Pierre Ménès sidéré par le niveau terrible de la France

Il est drôle le Menes. Lui regarde ce match qui lui rapporte de l'argent car c'est son métier de s'en faire grâce au foot mais que dire des pauvres supporters qui regardent encore et encore cette EDF de DD. Je ne regarde cette équipe uniquement pendant L'EURO et la CDM et c'est deja un supplice.

Pierre Ménès sidéré par le niveau terrible de la France

En l'absence des meilleurs offensifs et sachant la pauvreté du jeu d Mbappé en EDF depuis plusieurs années c'est logique. Olise a eu un coup de moins bien aussi

Le PSG supplie Edinson Cavani de revenir

Quand tu vois comme il a été ejecté de ce club… je peux comprendre sa réaction !

Rabiot hué à Paris, Deschamps exige le silence

Toi l'inculte tu donnes des leçons à tout le monde et tout le monde sait que tu es juste un petit raté aigri

Aston Villa veut Kang In Lee, le PSG hésite

Il est utile dans la rotation autant le garder

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

Loading