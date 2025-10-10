PSG : Upamenaco bientôt à Paris ?

Le Paris Saint-Germain a décidé de miser sur des joueurs français. Alors, au moment où Dayot Upamecano arrive en fin de contrat avec le Bayern Munich, le PSG est susceptible de faire une offre au défenseur international.

Quatre ans après être arrivé au Bayern, Dayot Upamecano sera libre de négocier avec n'importe quel club dès le mois de janvier prochain. Car même si les Bavarois souhaitent prolonger le défenseur français, les négociations n'avancent pas et Ekrem Konur, spécialiste du mercato , révèle que l'intérêt de plusieurs équipes européennes est désormais évoqué dans l'entourage du joueur déniché par Salzbourg à Valenciennes. Si notre confrère affirme que le Real Madrid suit de très près la situation de Dayot Upamecano, deux autres clubs sont également attentifs aux négociations entre le clan Upamenaco et les dirigeants du Bayern Munich. Et ces deux clubs sont Manchester United et le Paris Saint-Germain.

Le PSG peut s'offrir un défenseur français gratuitement

Pour le PSG, la signature de Dayot Upamecano serait une opération doublement tentante. Car Nasser Al-Khelaifi l'a reconnu, après la période "stars" il souhaite désormais que le Paris Saint-Germain mise sur des joueurs français. « Nous serions fiers d’accueillir des Français. Il y en a quelques-uns qui vont arriver. Bien sûr, c’est ce que nous voulons. Nous avons construit un centre d’entraînement pour ne plus avoir que des joueurs français dans le futur.... », a confié le président du PSG au coeur de l'été. De plus, le défenseur de 26 ans sera libre en fin de saison et pourrait donc arriver gratuitement à Paris s'il ne prolonge pas au Bayern Munich. De quoi motiver le dirigeant parisien, même si Nasser Al-Khelaifi ne gère plus directement les transferts.

Car avant de contacter l'entourage de Dayot Upamecano, Luis Campos va devoir obtenir l'accord de Luis Enrique. Désormais, c'est l'entraîneur espagnol et lui seul qui valide la signature d'un joueur, aussi doué soit-il. Dayot Upamecano ou pas, et même si ce dernier arrive à la fin de son contrat, Luis Enrique aura le dernier mot dans cette possible opération qui pourrait apporter un défenseur de plus dans l'effectif du Paris Saint-Germain. A l'heure où l'avenir de Marquinhos est incertain, et même si le PSG a recruté Illia Zabarnyi, la signature de Dayot Upamecano pourrait être un énorme coup.