Dayot Upamecano

PSG : Upamenaco bientôt à Paris ?

Bundesliga10 oct. , 12:20
parClaude Dautel
Le Paris Saint-Germain a décidé de miser sur des joueurs français. Alors, au moment où Dayot Upamecano arrive en fin de contrat avec le Bayern Munich, le PSG est susceptible de faire une offre au défenseur international. 
Quatre ans après être arrivé au Bayern, Dayot Upamecano sera libre de négocier avec n'importe quel club dès le mois de janvier prochain. Car même si les Bavarois souhaitent prolonger le défenseur français, les négociations n'avancent pas et Ekrem Konur, spécialiste du mercato, révèle que l'intérêt de plusieurs équipes européennes est désormais évoqué dans l'entourage du joueur déniché par Salzbourg à Valenciennes. Si notre confrère affirme que le Real Madrid suit de très près la situation de Dayot Upamecano, deux autres clubs sont également attentifs aux négociations entre le clan Upamenaco et les dirigeants du Bayern Munich. Et ces deux clubs sont Manchester United et le Paris Saint-Germain.

Le PSG peut s'offrir un défenseur français gratuitement

Pour le PSG, la signature de Dayot Upamecano serait une opération doublement tentante. Car Nasser Al-Khelaifi l'a reconnu, après la période "stars" il souhaite désormais que le Paris Saint-Germain mise sur des joueurs français. « Nous serions fiers d’accueillir des Français. Il y en a quelques-uns qui vont arriver. Bien sûr, c’est ce que nous voulons. Nous avons construit un centre d’entraînement pour ne plus avoir que des joueurs français dans le futur.... », a confié le président du PSG au coeur de l'été. De plus, le défenseur de 26 ans sera libre en fin de saison et pourrait donc arriver gratuitement à Paris s'il ne prolonge pas au Bayern Munich. De quoi motiver le dirigeant parisien, même si Nasser Al-Khelaifi ne gère plus directement les transferts.
Car avant de contacter l'entourage de Dayot Upamecano, Luis Campos va devoir obtenir l'accord de Luis Enrique. Désormais, c'est l'entraîneur espagnol et lui seul qui valide la signature d'un joueur, aussi doué soit-il. Dayot Upamecano ou pas, et même si ce dernier arrive à la fin de son contrat, Luis Enrique aura le dernier mot dans cette possible opération qui pourrait apporter un défenseur de plus dans l'effectif du Paris Saint-Germain. A l'heure où l'avenir de Marquinhos est incertain, et même si le PSG a recruté Illia Zabarnyi, la signature de Dayot Upamecano pourrait être un énorme coup.
Derniers commentaires

OL : Sept joueurs pour 112ME, Lyon c'est fort

ne pas oublier que toutes les valeurs des joueurs n'ont pas été mise a jour .. morton a prit 5M tessman 4 mais certains joueurs sont encore bloqué aux valeurs de juin 2025

LdC fém. : Le PSG coule en Allemagne

Cette année on a une équipe féminine faible

Ibrahimovic fait une Mbappé avec le PSG

On ne peut pas dire que c'est de sa faute si on ne l'a pas gagné plus tôt

OM : Roberto De Zerbi se félicite pour ce coup de génie

je vois que t'as pas finit d'être bête

Chevalier ringardise Donnarumma, le PSG a fait le coup du siècle

6 mois de bons.3 ans et demi moyens.laissez le temps à Chevalier de s'imposer.A Paris il a une tres forte pression

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

