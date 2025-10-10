PSG : Upamenaco bientôt à Paris ?

ne pas oublier que toutes les valeurs des joueurs n'ont pas été mise a jour .. morton a prit 5M tessman 4 mais certains joueurs sont encore bloqué aux valeurs de juin 2025
Cette année on a une équipe féminine faible
On ne peut pas dire que c'est de sa faute si on ne l'a pas gagné plus tôt
je vois que t'as pas finit d'être bête
6 mois de bons.3 ans et demi moyens.laissez le temps à Chevalier de s'imposer.A Paris il a une tres forte pression
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|16
|7
|5
|1
|1
|13
|5
|8
|15
|7
|5
|0
|2
|15
|5
|10
|15
|7
|5
|0
|2
|14
|7
|7
|15
|7
|5
|0
|2
|9
|5
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|16
|12
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|10
|6
|4
|11
|7
|3
|2
|2
|14
|10
|4
|10
|7
|3
|1
|3
|12
|13
|-1
|10
|7
|3
|1
|3
|11
|12
|-1
|10
|7
|2
|4
|1
|9
|10
|-1
|8
|7
|2
|2
|3
|11
|11
|0
|8
|7
|2
|2
|3
|9
|12
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|9
|16
|-7
|6
|7
|2
|0
|5
|5
|10
|-5
|6
|7
|1
|3
|3
|8
|10
|-2
|6
|7
|1
|3
|3
|5
|7
|-2
|5
|7
|1
|2
|4
|3
|11
|-8
|2
|7
|0
|2
|5
|5
|16
|-11
Real Madrid, Bayern Münih ile sözleşme krizi yaşayan Dayot Upamecano’yu kadrosuna katmak istiyor. Fransız stoperin kontratı 2026’da sona eriyor. Real Madrid dışında PSG ve Manchester United da süreci takip ediyor.
🚨🆕#FCBayern 🇫🇷 #RealMadrid Real Madrid are targeting Dayot Upamecano amid contract tensions with Bayern Munich. 🔺The French defender’s deal expires in 2026. 👀 PSG and Manchester United are also monitoring the situation.