ICONSPORT_274585_0045

Une offre « historique » pour Vinicius, il y a deux surprises

Mercato23 oct. , 14:30
parCorentin Facy
0
Sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en juin 2027, Vinicius Junior n’a toujours pas prolongé en faveur du club merengue. Une situation dont souhaite profiter l’Arabie Saoudite, qui prépare d’autres surprises.
De retour à un bon niveau après un début de saison difficile, Vinicius Junior n’a toujours pas réglé sa situation contractuelle. L’international brésilien est lié au Real Madrid jusqu’en juin 2027 et même si des négociations ont été entamées, il n’y a pour l’instant aucun accord entre le joueur de 24 ans et le vice-champion d’Espagne pour une prolongation. Une aubaine dont souhaite profiter l’Arabie Saoudite. Déjà très intéressé par un transfert de Vinicius l’été dernier, le royaume saoudien est toujours sur les rangs et n’a pas l’intention de lâcher l’affaire aussi facilement.
Le site Fichajes le confirme, indiquant par ailleurs que l’Arabie Saoudite est toujours prête à soumettre une « offre historique » au Real Madrid pour arracher l’ailier brésilien. La Saudi Pro League semble prête à casser sa tirelire en faisant de « Vini » le joueur le plus cher de l’histoire du football, devant Neymar et ses 220 millions d’euros lors de son transfert du FC Barcelone au PSG. L’Arabie Saoudite pourrait en plus ne pas s’arrêter en si bon chemin puisque le média explique que deux autres joueurs du Real Madrid sont ciblés.

Lire aussi

Real : 350 millions d'euros pour Vinicius et Rodrygo, stupeur à MadridReal : 350 millions d'euros pour Vinicius et Rodrygo, stupeur à Madrid
Deux joueurs qui seront bien plus faciles à faire venir puisqu’il s’agit de David Alaba et d’Antonio Rüdiger, deux éléments en fin de contrat que Florentino Pérez et Xabi Alonso n’ont pas l’intention de prolonger. L’idée est de faire venir Vinicius accompagné de deux tauliers du Real Madrid afin de renforcer le championnat saoudien de façon considérable et de faciliter l’adaptation du Brésilien. Reste que pour l’instant, aucun chiffre n’a filtré et aucun nom de club n’est évoqué pour la potentielle arrivée de Vinicius dans le championnat saoudien. Reste à voir quelle sera la position du Real Madrid puisque ces dernières semaines, Florentino Pérez semblait davantage dans une optique de prolonger son joyau brésilien. Le président du Real pourrait toutefois céder en cas d’offre totalement démesurée dans les mois à venir. 
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_273988_0143
OL

L'OL fait peur, Bâle a une obsession

ICONSPORT_274542_0041
OM

De Zerbi fait perdre l'OM, ce consultant accuse

ICONSPORT_273300_0006
PSG

Le Qatar fixe le prix du PSG, c’est gigantesque

Fil Info

15:22
L'OL fait peur, Bâle a une obsession
15:00
De Zerbi fait perdre l'OM, ce consultant accuse
14:00
Le Qatar fixe le prix du PSG, c’est gigantesque
13:40
OM : Une « connerie » qui gâche tout, Pierre Ménès est furax
13:20
Barça : Jules Koundé cible d'une terrible accusation
13:00
PSG : « Ce joueur est effrayant », Walid Acherchour n’a plus les mots
12:40
Trois minutes en un mois, l'OL lui redonne sa chance
12:20
OM : Laure Boulleau prend la parole et se fait incendier

Derniers commentaires

OM : Il trahit Marseille sur Canal+ et choque les supporters

Ça suffit de chercher des circonstances qui footballistquement n'ont aucune Valeur . Le foot se joue 11 contre 11 joueurs Tu oublies que lille Monaco et Montpellier ont été sacrés champion de France de FRANCE devant le PSG . Alors que le budget de l'OM était 2 fois plus que Lille ,4 fois plus que Montpellier et presque égal à celui de Monaco

Le PSG touche déjà le gros lot en C1

Cette competition est celle qui rapporte le plus à l'UEFA donc c'est normal de bien rétribier les équipes qualifiées

L'Europe hallucine, le PSG le fait signer

Il a la confiance de L.E et la justifie.Il a du culot, du talent .Il s'affirme à chaque sortie on peut compter sur son implication.

PSG : Pacho prolonge, son salaire va exploser

Il confirme à chaque match sa valeur.On doit le rétribuer à la hauteur de ses performances

PSG : « Ce joueur est effrayant », Walid Acherchour n’a plus les mots

On a 2 lateraux monstrueux qui abattent un travail énorme dans des montées offensives et qui retournent defendre dans des chevauchées fantastiques.Pacho est aussi tres brillant.Hélas on en a eu un qui a merdé sur toute la ligne.Esperons qu'il tire leçon de ses erreurs et qu'il se remette sur de bon rails

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
Lens
1685121275
5
O. Lyonnais
1585031183
6
LOSC Lille
14842216106
7
Monaco
14842217134
8
Toulouse
13841315123
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1083141315-2
12
Brest
9823314140
13
Lorient
882241219-7
14
Auxerre
78215712-5
15
Nantes
6813459-4
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

Loading