Sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en juin 2027, Vinicius Junior n’a toujours pas prolongé en faveur du club merengue. Une situation dont souhaite profiter l’Arabie Saoudite, qui prépare d’autres surprises.

De retour à un bon niveau après un début de saison difficile, Vinicius Junior n’a toujours pas réglé sa situation contractuelle . L’international brésilien est lié au Real Madrid jusqu’en juin 2027 et même si des négociations ont été entamées, il n’y a pour l’instant aucun accord entre le joueur de 24 ans et le vice-champion d’Espagne pour une prolongation. Une aubaine dont souhaite profiter l’Arabie Saoudite. Déjà très intéressé par un transfert de Vinicius l’été dernier, le royaume saoudien est toujours sur les rangs et n’a pas l’intention de lâcher l’affaire aussi facilement.

Le site Fichajes le confirme, indiquant par ailleurs que l’Arabie Saoudite est toujours prête à soumettre une « offre historique » au Real Madrid pour arracher l’ailier brésilien. La Saudi Pro League semble prête à casser sa tirelire en faisant de « Vini » le joueur le plus cher de l’histoire du football, devant Neymar et ses 220 millions d’euros lors de son transfert du FC Barcelone au PSG. L’Arabie Saoudite pourrait en plus ne pas s’arrêter en si bon chemin puisque le média explique que deux autres joueurs du Real Madrid sont ciblés.

Deux joueurs qui seront bien plus faciles à faire venir puisqu’il s’agit de David Alaba et d’Antonio Rüdiger, deux éléments en fin de contrat que Florentino Pérez et Xabi Alonso n’ont pas l’intention de prolonger. L’idée est de faire venir Vinicius accompagné de deux tauliers du Real Madrid afin de renforcer le championnat saoudien de façon considérable et de faciliter l’adaptation du Brésilien. Reste que pour l’instant, aucun chiffre n’a filtré et aucun nom de club n’est évoqué pour la potentielle arrivée de Vinicius dans le championnat saoudien. Reste à voir quelle sera la position du Real Madrid puisque ces dernières semaines, Florentino Pérez semblait davantage dans une optique de prolonger son joyau brésilien. Le président du Real pourrait toutefois céder en cas d’offre totalement démesurée dans les mois à venir.