Real : 350 millions d'euros pour Vinicius et Rodrygo, stupeur à Madrid

Achetés par le Real Madrid en 2018 et en 2019, Vinicius Junior et Rodrygo disputent peut-être leur dernière saison dans la capitale espagnole. Le club merengue envisage ces deux départs pour un prix canon cet été.

Après s’être séparé de joueurs iconiques des dernières années tels que Karim Benzema ou Toni Kroos, le Real Madrid pourrait bien tourner une nouvelle page l’été prochain. Alors que le projet du club s’articule à présent autour de Kylian Mbappé, le vice-champion d’Espagne en titre n’est pas fermé à l’idée de vendre ses deux stars brésiliennes Rodrygo et Vinicius. A en croire les informations du site Fichajes, une réflexion est actuellement menée par Florentino Pérez et par le board du Real Madrid à ce sujet.

L’idée est de tirer un profit économique du passage des deux joueurs brésiliens, achetés en 2018 en ce qui concerne Vinicius et en 2019 pour ce qui est de Rodrygo. Les deux attaquants ont gagné deux fois la Ligue des Champions au Real Madrid mais n’apparaissent plus aussi indispensables que par le passé, raison pour laquelle le Real Madrid estime que le moment est peut-être venu de se séparer des deux joueurs… mais pas à n’importe quel prix. Selon le média espagnol, Florentino Pérez aimerait récupérer 350 millions d’euros au total pour ces deux transferts.

Le site spécialisé ajoute que Vinicius Junior a la cote en Premier League et en Arabie Saoudite tandis que Rodrygo reste ciblé par de nombreux clubs européens à l’instar de Liverpool, du PSG ou encore du Bayern Munich. Avec deux départs de cette envergure et en récupérant une telle somme, le Real Madrid pourrait ensuite enclencher un nouveau cycle en recrutant de nouvelles stars offensives, plus compatibles avec Kylian Mbappé. Reste à voir si ce projet colossal actuellement imaginé par l’état-major du Real Madrid. Pour rappel, le contrat de Vinicius Junior avec la Casa Blanca expire en juin 2027. En ce qui concerne Rodrygo, le natif d’Osasco est lié au pensionnaire de Santiago Bernabeu jusqu’en juin 2028.