Une info tombe, le PSG va rendre fou Xavi Simons

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Brillant à Leipzig cette saison, après avoir connu un autre prêt convaincant au PSV Eindhoven, Xavi Simons ne savait toujours pas si le PSG comptait sur lui pour la saison prochaine.

Au moins une réponse est tombée sur l’avenir de Xavi Simons. Du moins en ce qui concerne un transfert définitif et un départ de Paris dès cet été. Cette position ferme du PSG de garder sa pépite néerlandaise sous contrat ne fait aucun doute aux yeux du journal Le Parisien. Voilà qui permet de balayer la possibilité pour lui de rejoindre le Bayern Munich, qui venait d’entamer un forcing pour le faire venir, et surtout de retrouver le FC Barcelone, club où il a été en partie formé et qui le fait toujours saliver. Tout cela sous la forme d’un transfert. Car Xavi Simons appartient toujours au PSG et après ce prêt, le club de la capitale français ne veut pas le vendre mais envisage encore un prêt. Selon le journal francilien, la décision est sans appel et aucune ouverture pour un transfert ne sera tolérée. De plus, en vertu d’un accord assez inédit passé avec le PSV Eindhoven la saison passée, le club néerlandais touchera une indemnité, issue que Nasser Al-Khelaïfi n’envisage pas une seconde.

Simons pense toujours très fort au Barça

En revanche, pour un départ par le biais d’un nouveau prêt, rien n’est visiblement interdit, ce qui pourrait avoir tendance à agacer Xavi Simons, qui doit se demander quand le PSG va réellement lui faire confiance et lui promettre une place sérieuse dans la rotation. En attendant, son souhait serait toujours de rejoindre le FC Barcelone, et les dirigeants parisiens lui ont promis que sa volonté serait écoutée. Voilà qui pourrait déboucher sur un départ, même si ce serait encore une fois provisoire.