Un mercato démentiel, Cristiano Ronaldo et le PSG pointés du doigt

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Le mercato d'hiver qui arrive est annoncé comme le plus dingue de l'histoire. Plusieurs stars pensent à changer de club, et le PSG est toujours au coeur des attentions.

Les mois de novembre et décembre vont provoquer un coup de projecteur plus prononcé que jamais sur le football. La Coupe du monde aura lieu au Qatar à une époque inhabituelle, et cela a forcément des répercussions sur le calendrier en Europe. Mais les conséquences sur le mercato pourraient être incroyables, à un degré insoupçonné pour le moment. Dans son édition de ce mardi, Marca annonce que le mercato d’hiver 2023 pourrait être le plus fou de tous les temps. En effet, après la Coupe du monde, le marché des transferts connait en général une activité supplémentaire, les gros clubs ayant envie de se payer les dernières révélations. Ce fut par exemple le cas en 2014, quand le Real Madrid a soudainement lâché 80 millions d’euros pour James Rodriguez, étincelant avec la Colombie au Brésil. La suite ne fut pas forcément à la hauteur, mais cela prouve que le Mondial conditionne bien des choses.

Deux stars portugaises sur le départ !

Surtout que de nombreuses stars pourraient profiter de l’après-Coupe du monde pour voir si l’herbe est plus verte ailleurs. Le journal espagnol affirme ainsi que Cristiano Ronaldo va tenter de démontrer au Qatar qu’il a encore de beaux restes, et qu’il peut cette fois-ci attirer l’attention d’un club ambitieux de Ligue des Champions, histoire de ne pas vivre une saison entière sans sa compétition préférée. Ce sera également le cas Joao Felix, qui a bien compris que Diego Simeone ne lui faisait pas confiance à l’Atlético de Madrid, et envisage clairement de changer de club au mois de janvier. Le PSG est annoncé sur les rangs du joueur qui a coûté 100 millions d'euros en 2019.

Bien évidemment, Marca termine son tour d’horizon des stars qui peuvent changer d’air en évoquant les joueurs du PSG. Si Neymar sera quasiment impossible à déloger après les vaines tentatives des dirigeants l’été dernier, Lionel Messi sera en tout cas en mesure d’être courtisé, même s’il finira la saison dans la capitale française. Enfin, malgré des rumeurs insistantes ces derniers jours, Mbappé a bien calmé les rumeurs en expliquant qu’il n’avait vraiment aucune intention de partir du Paris SG. Son départ express au mois de janvier n’est plus à l’ordre du jour, peu importe ce qu’il fera à la Coupe du monde. Cela n’empêchera certainement pas le mercato d’hiver d’avoir un brin de folie inhabituel.