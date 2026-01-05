Drame de Crans-Montana : Le fils d'un dirigeant de Sochaux est mort

Pas convaincu par son arrivée. Sans être (toujours) catastrophique il n'est pas au-dessus du lot.
Même si sur le coup j'aurai accordé le but, parce que je ne connaissais pas cette subtilité des règles, je ne vois pas en quoi il a été gentil. Ce n'est pas parce qu'on ne connait pas parfaitement les lois du jeu, que l'arbitre est gentil. Il n'y a rien à redire sur l'arbitrage de dimanche. Les rouges sont plus que mérités également. Rien à redire non plus sur la nullité des joueurs de l'OM. Mis à part Weah et Hojbjerg qui se sont battus. Les autres ont été à la ramasse. La défaite est largement méritée.
Bravo Bernat car y'a ke les imbéciles rageux ki osent dire le contraire
Ca serait "nauséabonde" si on disait LA climat. Sauf que c'est LE climat, donc nauséabond. Ton analyse est à l'image de ton orthographe du mot nauséabond: à coté de la plaque.
S'il n'y avait que ça que tu ne comprenais pas, ça irait.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|40
|17
|13
|1
|3
|31
|13
|18
|39
|17
|12
|3
|2
|37
|15
|22
|32
|17
|10
|2
|5
|36
|17
|19
|32
|17
|10
|2
|5
|33
|22
|11
|30
|17
|9
|3
|5
|25
|17
|8
|30
|17
|8
|6
|3
|29
|24
|5
|24
|17
|7
|3
|7
|26
|21
|5
|23
|17
|6
|5
|6
|24
|22
|2
|23
|17
|7
|2
|8
|27
|30
|-3
|22
|17
|6
|4
|7
|18
|20
|-2
|22
|17
|6
|4
|7
|23
|27
|-4
|19
|17
|4
|7
|6
|20
|29
|-9
|18
|17
|4
|6
|7
|15
|23
|-8
|18
|17
|5
|3
|9
|20
|30
|-10
|16
|17
|4
|4
|9
|22
|31
|-9
|14
|17
|3
|5
|9
|16
|28
|-12
|12
|17
|3
|3
|11
|14
|27
|-13
|12
|17
|3
|3
|11
|18
|38
|-20
🕊️ C’est avec une profonde douleur et une immense tristesse que le FC Sochaux-Montbéliard a appris la disparition de Noa Thévenot El Kaim Billah, fils de Xavier Thévenot, membre du conseil de surveillance et premier de cordée lors du sauvetage du FCSM en 2023, survenue lors du