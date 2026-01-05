Suisse
Drame Crans Montana

Drame de Crans-Montana : Le fils d'un dirigeant de Sochaux est mort

Sochaux05 janv. , 15:00
parClaude Dautel
0
Dans un communiqué, le FC Sochaux a annoncé la mort du fils d'un de ses dirigeants dans le dramatique incendie qui s'est déroulé dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier à Crans-Montana en Suisse. 
Ce lundi, les autorités suisses ont indiqué que les 40 personnes décédées dans le dramatique incident intervenu dans un bar de Crans-Montana avaient toutes été identifiées. Et, parmi les victimes, on trouve le fils d'un dirigeant du FC Sochaux. C'est le club doubiste, actuellement quatrième de National, qui a confirmé cette triste information. 
« C’est avec une profonde douleur et une immense tristesse que le FC Sochaux-Montbéliard a appris la disparition de Noa Thévenot El Kaim Billah, fils de Xavier Thévenot, membre du conseil de surveillance et premier de cordée lors du sauvetage du FCSM en 2023, survenue lors du drame qui s’est produit à Crans-Montana, dans la nuit du réveillon de la Saint-Sylvestre. Cette tragédie bouleverse profondément l’ensemble du club. En ces moments d’une indicible souffrance, le FC Sochaux-Montbéliard tient à adresser ses plus sincères pensées et tout son soutien à la famille de Noa Thévenot El Kaim Billah, à ses proches, ainsi qu’à toutes les personnes touchées par ce drame. Le club s’associe à leur peine et partage leur douleur », indique le club sochalien dans un communiqué.
0
