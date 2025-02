Pogba à l’OM, la surprise du siècle reste possible

Dans : OM.

Avec la signature d’Ismaël Bennacer, l’OM semble avoir fait une croix sur Paul Pogba… mais l’international français peut encore signer dans le club de son choix, même si le mercato est terminé.

Durant tout le mercato hivernal, le nom de Paul Pogba est revenu en boucle dans l’actualité de l’Olympique de Marseille. A la recherche de technique et de leadership pour renforcer son équipe, Roberto De Zerbi a finalement eu le bonheur d’accueillir Ismaël Bennacer le dernier jour du mercato. Avec la signature de l’international algérien, la venue de Paul Pogba semble à présent peu probable pour ne pas dire impossible.

Et pourtant, toutes les options sont toujours sur la table en ce qui concerne l’avenir de l’international tricolore comme le confirme Le Dauphiné, qui explique qu’en tant que joueur libre, « La Pioche » peut signer avec le club de son choix quand il le veut, y compris en dehors de la période du mercato. Au courant de ce détail, l’OM n’avait donc aucune raison de se précipiter sur ce dossier. La question est maintenant de voir si un énorme retournement de situation est possible avec la venue de l’ancien Turinois en Provence. Pourquoi pas... à condition pour le milieu de terrain français de patienter jusqu'à l'été prochain.

Pogba prêt à patienter jusqu'à l'été prochain ?

Et ce scénario n'est pas impossible selon L'Equipe, qui affirme que Paul Pogba pourrait très bien faire le choix d'attendre l'été prochain afin de s'engager dans le club le plus compétitif possible. « Le recruter en janvier, c'était risqué de déséquilibrer un groupe, attirer beaucoup d'attention et la pression qui va avec, pour un joueur qui pouvait faire 7 ou 8 matches, au mieux. En juin, tout sera différent. Et, là, il y aura du monde intéressé » explique au quotidien national un dirigeant de club. Si Paul Pogba attend jusqu'à l'été prochain alors qui sait, la rumeur marseillaise fera peut-être son grand retour.