Tuchel ne veut plus de Mané, son remplaçant joue au Barça

Mercato.

Par Hadrien Rivayrand

L'été prochain, le marché des transferts sera particulièrement mouvementé. Parmi les joueurs qui pourraient quitter leur club : Ousmane Dembélé.

Le Barça vit quelques problèmes économiques importants. Mais le club catalan ne veut pas se laisser abattre et cherche des solutions pour le futur. Surtout que les futurs champions d'Espagne cherchent à faire revenir Leo Messi. Et pour cela, le Barça a proposé un plan à la Ligue de Football Espagnol, qui rendra son verdict dans le courant du mois de mai. Parmi les joueurs qui pourraient être sacrifiés : Ousmane Dembélé. S'il a récemment prolongé son contrat avec le FC Barcelone jusqu'en 2024, le champion du monde 2018 verra sa clause libératoire passer à 50 millions d'euros. C'est en tout cas ce qu'annonce ces dernières heures Mundo Deportivo.

Dembélé sur le départ, Tuchel insiste

Le média espagnol indique que ce montant fait les affaires de certains clubs et d'un en particulier, qui veut recruter Ousmane Dembélé. En effet, Thomas Tuchel fait apparemment du champion du monde sa priorité pour remplacer Sadio Mané l'été prochain. L'ancien coach du PSG aurait déjà fait le pressing auprès de sa direction pour les convaincre de passer aux choses sérieuses avec Dembélé, qu'il a connu sous les couleurs du Borussia Dortmund. Dans la Ruhr, leur collaboration avait porté ses fruits et Tuchel est toujours resté un fan du profil de l'ancien Rennais. Si le Barça apprécie son joueur et est conscient de son talent, une vente pourrait bien finir par arranger toutes les parties. Si du mieux a été constaté ces derniers mois pour Dembouz à Barcelona, sa carrière est toujours en dents de scie. Cette saison en Liga, le Français de 25 ans a inscrit 5 buts et délivré 5 passes décisives en 20 matchs disputés. Ses blessures restent une grande faiblesse pour le moment dans sa carrière.