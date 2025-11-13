Trop cher, Monaco renonce à ce joker en Ligue 1

ICONSPORT_276714_0317

L'AS Monaco a besoin d'un défenseur central, et a tenté un gros coup à l'AJ Auxerre. Mais le club à la lutte pour le maintien s'est montré trop gourmand pour l'ASM. 
En grande difficulté en défense, l’AS Monaco ne peut pas tout mettre sur le dossier de son gardien parfois peu inspiré Philipp Kohn. Depuis son arrivée, Sébastien Pocognolli réclame un défenseur central pour évoluer avec plus de solidité dans une charnière à trois joueurs dans l’axe. Eric Dier n’est pas à 100 % et Christian Mawissa est à l’infirmerie. L’idée d’aller chercher un joker hors mercato en Ligue 1 a fait son chemin et les dirigeants de la Principauté ont regardé du côté l’AJ Auxerre. 
L’Equipe a confirmé l’information de Foot Mercato sur l’intérêt pour Clément Akpa. Le solide défenseur ivoirien, qui a de grandes chances de partir cet hiver pour disputer la Coupe d’Afrique des Nations, aurait pu être un renfort d’urgence pour l’ASM. Mais le quotidien sportif l’affirme, le montant demandé par le club bourguignon, supérieur à 10 millions d’euros, a fait fuir Monaco, qui n’a pas donné suite aux discussions. 
En grande difficulté dans la course au maintien, Auxerre ne compte pas perdre une de ses valeurs sures, sauf en cas d’offre impossible à refuser qui permettrait ensuite de se renforcer. Ce ne sera donc pas le cas et Akpa va rester à Auxerre, au moins jusqu’au mercato de janvier. 
Lors de la prochaine fenêtre des transferts, le club de l’Yonne va donc devoir se méfier, car Nantes en rêve pour préparer la relève après le départ prévu de ses défenseurs centraux, et des clubs européens ont également un oeil sur le très solide arrière auxerrois âgé de 23 ans. 
