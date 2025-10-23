Transfert à 57 ME, Manchester United vise le chouchou de Deschamps

Même si Manchester United connaît un regain de forme, difficile d'imaginer l'équipe actuelle jouer les premiers rôles en Premier League. L'été prochain doit permettre de renouveler l'effectif, notamment au milieu. Manu Koné est espéré en priorité.

Enterré par de nombreux observateurs, le Manchester United de Ruben Amorim n'est pas totalement mort. Dimanche dernier, il est allé battre le rival Liverpool à Anfield 1-2 . Un succès du à une tactique prudente avec une défense bien regroupée et des contres rapides. Cependant, cela ne permet pas d'envisager lutter pour le titre à court terme. Déjà très dépensiers, les Red Devils vont devoir repasser à la caisse lors des prochains mercatos. Cette fois-ci, il faudra être très inspiré dans le choix des renforts pour enfin revenir sur le devant de la scène.

Koné en finale pour rejoindre Manchester

Manchester United privilégie de jeunes pépites du continent plutôt que des éléments expérimentés. Dans l'entrejeu, il faut notamment remplacer le vieillissant Casemiro qui arrive en fin de contrat à l'issue de la saison. Une mission prise au sérieux par le club mancunien selon le site United in Focus. Les Red Devils ciblent deux joueurs en priorité : l'Allemand Angelo Stiller de Stuttgart et le Français de la Roma Manu Koné. Le nouveau chouchou de Didier Deschamps en Equipe de France a une belle carte à jouer dans ce dossier.

Il est intéressant de noter que Koné joue en particulier (à Rome) dans un système très similaire à celui déployé par Ruben Amorim », écrivent nos confrères anglais. Suivi par Manchester United depuis de nombreux mois, l'ancien toulousain est enfin considéré comme étant capable de briller en Premier League . Très bon avec ou sans le ballon, le polyvalent Koné est le joueur idéal pour faire progresser un collectif. Surtout, il est en mesure de trouver ses marques dans le dispositif tactique de Ruben Amorim. «», écrivent nos confrères anglais.

Koné est ouvert à un départ de la Roma. Néanmoins, il est peu probable que cela aboutisse en janvier. En effet, le milieu de terrain âgé de 24 ans ne prendra aucun risque avant le Mondial 2026. Tout pourrait se débloquer l'été prochain. Le prix annoncé pour le recruter est de 50 millions de Livres sterling, à peu près 57,5 millions d'euros. Une somme à la portée du club partiellement détenu par INEOS et son milliardaire Jim Ratcliffe.