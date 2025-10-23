Transfert à 57 ME, Manchester United vise le chouchou de Deschamps

Et toi tu es idiot depuis quand ,c'est de.naissance ?
Il y avait pas un problème avec le sponsoring de Bâle ?
Rien de surprenant On savait en début de saison que ce serait difficile. Des match comme celui de Nice, on en aura d'autre. le gros doute c'est que même si on aligne une défense un peu plus faible ou avec moins d'automatisme, on a pas de quoi compenser devant avec une attaque qui ferait le taf.
change de "disqu" tu radotes.
De toutes façons, l'OL n'est pas responsable donc je ne vois pas pour quelle raison un club devrait être sanctionné si il est dans les règles après avoir fourni tous les documents.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|18
|8
|6
|0
|2
|21
|7
|14
|17
|8
|5
|2
|1
|16
|8
|8
|16
|8
|5
|1
|2
|17
|10
|7
|16
|8
|5
|1
|2
|12
|7
|5
|15
|8
|5
|0
|3
|11
|8
|3
|14
|8
|4
|2
|2
|16
|10
|6
|14
|8
|4
|2
|2
|17
|13
|4
|13
|8
|4
|1
|3
|15
|12
|3
|11
|8
|3
|2
|3
|12
|14
|-2
|11
|8
|2
|5
|1
|11
|12
|-1
|10
|8
|3
|1
|4
|13
|15
|-2
|9
|8
|2
|3
|3
|14
|14
|0
|8
|8
|2
|2
|4
|12
|19
|-7
|7
|8
|2
|1
|5
|7
|12
|-5
|6
|8
|1
|3
|4
|5
|9
|-4
|6
|8
|1
|3
|4
|10
|16
|-6
|6
|8
|1
|3
|4
|4
|12
|-8
|2
|8
|0
|2
|6
|5
|20
|-15
🇫🇷 Manu Kone 📊 vs Serie A Midfielders ◎ Fouls suffered - 1st ◎ Offensive duels won - 1st ◎ Forward pass completion % - 2nd ◎ Pass completion % - 3rd ◎ Pass completion (to penalty box) % - 3rd ◎ Progressive carries - 4th ◎ Successful dribbles - 4th
Highest performing midfielders in Serie A so far this season 🇮🇹 🇭🇷 92 — Luka Modrić (Milan, 40) 🇫🇷 91 — Manu Koné (Roma, 24) Manu Kone was available for free when he signed for Roma two season ago #GSvBG pic.x.com/71yt3I6UuB