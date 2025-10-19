Manchester United craque pour la nouvelle star française

Jean-Philippe Mateta est en plein rêve ces dernières semaines. Appelé pour la première fois en Equipe de France, l'attaquant a inscrit un triplé avec Crystal Palace ce samedi. Cette trajectoire donne bien des idées à Manchester United.

La venue d'Hugo Ekitike à Liverpool n'a pas encore changé la hiérarchie en Premier League . L'attaquant français numéro 1 en Angleterre demeure Jean-Philippe Mateta. L'ancien lyonnais n'en finit plus d'impressionner avec Crystal Palace. Ce samedi, il a aidé le club londonien à arracher un nul miraculeux 3-3 contre Bournemouth avec un triplé. De quoi porter son total à 5 buts cette saison et en faire l'un des principaux poursuivants d'Haaland au classement des buteurs. Surtout, Mateta devient peu à peu une piste crédible au mercato pour les gros clubs.

Manchester United vise Mateta en janvier

Fichajes. Manchester United en fait partie même si les derniers mois ont été très difficiles sportivement. 11es de Premier League , les Red Devils n'arrivent pas à renouer avec les sommets. Leur attaque est défaillante notamment avec 9 buts inscrits, soit le 9e meilleur total ex-aequo du Royaume. On est bien loin des 17 réalisations du rival local Manchester City. La recrue Benjamin Sesko n'en est qu'à 2 petits buts pour le moment. De quoi donner envie à United d'enrôler Mateta au plus vite selon

Le site espagnol précise que la direction mancunienne décrit le néo-international français comme un renfort « fiable » pour se relancer. Un transfert dès janvier est espéré, encore faut-il convaincre Crystal Palace. Les Londoniens demandent au moins 50 millions d'euros pour céder leur meilleur buteur. Manchester United miserait plutôt 30 millions d'euros à ce stade. Les Red Devils savent qu'ils devront surtout séduire Jean-Philippe Mateta. Désireux de jouer pour une grosse écurie européenne, l'ancien lyonnais trouvera à Old Trafford la scène idéale pour montrer tout son talent à Didier Deschamps et ainsi entrer dans la course au Mondial 2026.