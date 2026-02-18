Le PSG reçoit une bonne nouvelle à 90 ME

Annoncé parmi les courtisans de Yan Diomande, le Paris Saint-Germain sera ravi d’apprendre que l’ailier du RB Leipzig devient plus accessible. Le club allemand a en effet baissé le prix de l’international ivoirien.

Peu actif durant le récent mercato hivernal, le Paris Saint-Germain pourrait davantage animer la période estivale. Des départs majeurs ne sont pas à exclure pour le champion d’Europe, notamment dans le secteur offensif où les internationaux français Bradley Barcola et Ousmane Dembélé, tous les deux en discussions pour une prolongation de contrat, ne sont toujours pas parvenus à un accord avec leurs dirigeants. L’incertitude sur leurs situations respectives a sûrement incité la direction à anticiper une éventuelle séparation. Ce qui explique peut-être la piste menant à Yan Diomande.

Lire aussi Barcola lâche le PSG, Liverpool offre 100 millions

Depuis plusieurs mois, le Paris Saint-Germain fait partie des courtisans annoncés pour l’ailier du RB Leipzig. Le dossier n’est pas simple dans la mesure où Manchester United, Chelsea, Liverpool ou encore le Bayern Munich sont également cités sur ce dossier. Mais surtout, on évoquait un montant d’au moins 100 millions d’euros pour conclure le transfert de l’international ivoirien sous contrat jusqu’en 2030. Les clubs énumérés seront donc ravis d’apprendre que la somme demandée commence à diminuer.

Selon les informations de talkSPORT, le RB Leipzig serait maintenant disposé à transférer Yan Diomande pour près de 90 millions d’euros. Le prix pourrait même descendre encore un peu plus bas si l’écurie allemande, actuellement classée 5e de Bundesliga, et donc hors du top 4 qualificatif pour la Ligue des Champions, ne décroche pas son billet pour la C1. Une bonne nouvelle supplémentaire pour le Paris Saint-Germain qui, dans un récent entretien du joueur avec le média allemand Bild, a appris que sa cible n'était forcément fan de Liverpool. « C’est avant tout le club préféré de mon père », a tempéré l’ailier de 19 ans, comme pour relancer la course.