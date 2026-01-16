Transfert à 18 ME, l'OM abandonne

ICONSPORT_281806_0189

L'OM, qui était venu aux renseignements pour Charlie Cresswell ne donne pas signe de vie alors que les prétendants passent à l'attaque pour l'impressionnant défenseur du Toulouse FC.
En dépit du gros mercato effectué en ce qui concerne sa défense centrale, l’Olympique de Marseille n’est pas totalement satisfaite. La deuxième partie de saison donnera notamment son verdict concernant Benjamin Pavard, ou un Facundo Medina qui n’a pas beaucoup joué, mais les dirigeants étaient ouverts à la venue d’un nouveau joueur pour rassurer l’arrière-garde olympienne. Le nom de Charlie Cresswell a notamment été cité, le jeune défenseur anglais ayant l’énorme avantage d’avoir maitrisé la Ligue 1 avec Toulouse, et d’être en pleine forme physique.

Le TFC très gourmand pour Cresswell

Mais pour le moment, l’OM est très loin dans ce dossier qui s’accélère. Selon les informations de The Athletic, une première offre officielle vient de tomber. C’est Wolfsburg qui a tenté sa chance avec une proposition à 18 millions d’euros. Selon le média spécialisé, ce montant risque d’être jugé trop juste pour convaincre le TFC de vendre Cresswell. L’Anglais est considéré comme une pièce maitresse du club, et seule une offre copieuse, dépassant largement les 20 millions d’euros, sera regardée.
Le message est passé, et il pourrait bien être reçu par des formations de Premier League. A l’image de ce qu’il se passe avec Tyler Morton à Lyon, l’éclosion d’un talent britannique en Ligue 1 est toujours très suivi dans le Royaume. Des formations de Premier League sont attendues pour passer à l’action, et notamment Everton qui a des gros besoins défensifs, mais aussi des moyens à sa disposition. Si The Athletic évoque des intérêts étrangers, aucun club de Ligue 1 n’a dépassé le cap de la prise d’infirmation.
L’OM reste donc en retrait dans ce dossier, et si Charlie Cresswell venait à changer de club cet hiver, ce ne devrait pas pour rester en France. Et encore moins aller en Provence. Il reste à savoir si la musique sera différente s’il reste à Toulouse cet hiver, et se cherche un nouveau point de chute l’été prochain, quand Benjamin Pavard pourrait repartir vers l’Inter Milan…

0
