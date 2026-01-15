ICONSPORT_281038_0005
André Luiz

André Luiz à l'OM, tout est relancé

OM15 janv. , 9:40
parMehdi Lunay
0
L'ailier brésilien de Rio Ave André Luiz est la coqueluche des clubs européens au mercato. Benfica était proche de conclure le transfert mais bloque finalement sur le prix demandé par son concurrent portugais. L'OM est à l'affût pour profiter de la situation.
Auteur d'un grand début de saison avec Rio Ave (7 buts et 6 passes décisives), André Luiz se prépare à connaître une belle évolution de carrière en janvier. Au revoir le 10e du championnat portugais, bonjour aux équipes qualifiées pour la coupe d'Europe. Présents en Ligue des champions, Benfica et l'Olympique de Marseille font l'affaire dans l'esprit du Brésilien. Les deux clubs sont d'ailleurs candidats pour son recrutement. Les Lisboètes étaient toutefois bien plus avancés que les Marseillais ces derniers jours. Un transfert à 15 millions d'euros semblait bouclé.

Vaz vendu, l'OM peut miser sur André Luiz

Néanmoins, le deal entre les deux formations portugaises est en train de capoter selon Ekrem Konur. Sur le réseau social X, le journaliste évoque des « négociations dans l’impasse ». De quoi relancer les autres prétendants en Europe. L'Olympiakos est devenu le nouveau favori du dossier mais l'OM reste un client sérieux selon notre confrère. Les Phocéens doivent composer avec le Sporting Portugal, Porto, Besiktas, le Bayer Leverkusen ou encore le FC Séville.
Une petite surprise puisque les Phocéens montraient des signes de renoncement concernant la piste André Luiz. Ils jugeaient le prix réclamé par Rio Ave (au moins 15 millions d'euros) trop élevé. La donne pourrait changer avec les 25 millions d'euros récupérés sur la vente de Robinio Vaz à la Roma. Une belle opération sportive et financière attend peut-être l'OM d'ici la fin du mois de janvier.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_282100_0142
Mercato

Vinicius viré, le Real tente un incroyable échange

ICONSPORT_278237_0040
OL

Prêt avec option d’achat, il veut signer à l’OL

ICONSPORT_282264_0006
OM

OM : Nicolas Bosshardt, le coup de coeur de Benatia

ICONSPORT_282116_0122
PSG

Une star africaine au PSG, ça se confirme

Fil Info

15 janv. , 11:00
Vinicius viré, le Real tente un incroyable échange
15 janv. , 10:40
Prêt avec option d’achat, il veut signer à l’OL
15 janv. , 10:20
OM : Nicolas Bosshardt, le coup de coeur de Benatia
15 janv. , 10:00
Une star africaine au PSG, ça se confirme
15 janv. , 9:20
CAN : Le Maroc en finale, comme c'est bizarre pour La Chaine L'Equipe
15 janv. , 9:00
La piste Varane en stand-by, l'ASSE va frapper fort
15 janv. , 8:40
OL : Endrick provoque déjà le chaos à Lyon
15 janv. , 8:20
Encore une vente à 20 ME pour l'OM !

Derniers commentaires

Officiel : Robinio Vaz a signé à l'AS Roma

ET 2/3 Millions a lâcher à Sochaux qui est le club formateur de Vaz!! Mais bon c'est clairement bien vendu!

Lille : La LFP sanctionne lourdement Olivier Létang

Et le gentil pep génésio qui ne prends qu'un seul match...alors qu'il était pret a en découdre physiquement et a du etre retenu par ses joueurs! fonseca a pris 9 mois pour avoir collé son front sur celui de l'arbitre, je m'en remets toujours pas

OM : Nicolas Bosshardt, le coup de coeur de Benatia

2X en pro et déjà 60 M/€???

Officiel : Robinio Vaz a signé à l'AS Roma

moins 5 millions qui sont des bonus a voir quel genre de bonus

Officiel : Robinio Vaz a signé à l'AS Roma

meme avec ca c'est largement au dessus de marseille ou marseille ne sort aucun joueur le groupe pros de lyon c'est 10 joueurs du centre de formation dc ya meme pas debat

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

Loading