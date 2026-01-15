André Luiz à l'OM, tout est relancé

L'ailier brésilien de Rio Ave André Luiz est la coqueluche des clubs européens au mercato. Benfica était proche de conclure le transfert mais bloque finalement sur le prix demandé par son concurrent portugais. L'OM est à l'affût pour profiter de la situation.

Auteur d'un grand début de saison avec Rio Ave (7 buts et 6 passes décisives), André Luiz se prépare à connaître une belle évolution de carrière en janvier. Au revoir le 10e du championnat portugais, bonjour aux équipes qualifiées pour la coupe d'Europe. Présents en Ligue des champions, Benfica et l' Olympique de Marseille font l'affaire dans l'esprit du Brésilien. Les deux clubs sont d'ailleurs candidats pour son recrutement. Les Lisboètes étaient toutefois bien plus avancés que les Marseillais ces derniers jours. Un transfert à 15 millions d'euros semblait bouclé.

Vaz vendu, l'OM peut miser sur André Luiz

Néanmoins, le deal entre les deux formations portugaises est en train de capoter selon Ekrem Konur. Sur le réseau social X, le journaliste évoque des « négociations dans l’impasse ». De quoi relancer les autres prétendants en Europe. L'Olympiakos est devenu le nouveau favori du dossier mais l'OM reste un client sérieux selon notre confrère. Les Phocéens doivent composer avec le Sporting Portugal, Porto, Besiktas, le Bayer Leverkusen ou encore le FC Séville.