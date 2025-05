Trahir Nice pour Monaco, Bulka est chaud

Dans : Mercato.

Marcin Bulka, dernier rempart très efficace de l'OGC Nice, est courtisé en Turquie. Mais l'AS Monaco arrive et chamboule tout.

A la recherche d’un gardien fiable ces dernières années, l’AS Monaco n’a pas encore trouvé son bonheur. Pas besoin de chercher bien loin, le club de la Principauté aimerait faire signer Marcin Bulka, le portier de l’OGC Nice qui réalise une saison pleine et apporte sérénité et fiabilité à sa défense. Le Polonais, passé par le PSG un peu plus tôt dans sa carrière, est actuellement suivi par Galatasaray, mais le club turc n’a pas forcément les moyens de s’aligner sur les 15 millions d’euros demandés par Nice pour laisser partir son gardien.

Pas de problème à ce niveau pour Monaco, qui a en plus l’avantage d’être une destination prisée par Marcin Bulka selon les informations de Foot Mercato. En effet, il y aurait une place en Ligue des Champions au bout, avec aussi une place de titulaire quasiment assurée. En plus de cela, il n’y a que 20 kilomètres entre les deux villes, ce qui permet d’éviter un déménagement. Le gardien de 25 ans se trouve donc à un tournant de sa carrière, même si un tel transfert entre deux clubs voisins et ennemis reste rare en Ligue 1.