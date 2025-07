Toulouse touche 10ME mais vide son vestiaire

Toulouse vit une première partie d’été assez calme. Mais tout pourrait accélérer du côté de la Haute-Garonne. Après les rumeurs autour de Charlie Cresswell, c’est désormais Zakaria Aboukhlal qui est convoité. La presse italienne évoque une offre importante du Torino. Le joueur a donné son accord.

Le Téfécé va perdre gros cet été sur le marché. Après une saison terminée en milieu de tableau, le club de Haute-Garonne reste assez calme sur le marché estival. Seul Mario Sauer est arrivé pour moins de deux millions d’euros en provenance du MSK Zilina (Slovaquie). Du côté des départs plusieurs éléments sont courtisés en Europe. En premier lieu, Charlie Cresswell, l’international champion d’Europe espoir avec l’Angleterre est très apprécié en Italie et en Angleterre. Toulouse en demande 25 millions d’euros. Autre dossier chaud à gérer, celui de Zakaria Aboukhlal. La presse italienne évoque une offre du Torino déposée sur les bureaux toulousains. Le joueur a donné son accord.

🚨🐂 Torino are closing in on deal to sign Moroccan winger Zakaria Aboukhlal from Toulouse FC.



Aboukhlal already said yes to Torino FC project and talks between clubs are at final stayes over €10m package. pic.twitter.com/kxgylctEmz