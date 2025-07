Liverpool rêve de ce joueur de Toulouse

Auteur d’une saison très solide avec Toulouse et d’un Euro Espoir réussi en début d’été, Charlie Cresswell est très suivi. Le défenseur anglais serait dans les petits papiers de Liverpool selon la presse britannique. Des clubs de Serie A seront à la bataille également.

Il est le patron de la défense centrale du Téfécé depuis son arrivée à l’été 2024 en provenance de Leeds. Charlie Cresswell a passé un cap au sein de l’élite du football français l’an dernier. Un transfert qui avait coûté 4,5 millions d’euros au club de la ville rose l’été dernier. Mais une belle plus-value pourrait être réalisée. Après 34 apparitions du côté de Toulouse toutes compétitions confondues, l’international espoir anglais pourrait quitter la Haute-Garonne cet été. C’est ce que révèle la presse britannique cette semaine. Des clubs italiens sont intéressés par le joueur depuis plusieurs jours déjà.

🚨 BREAKING: Liverpool are continuing to keep a close eye on Toulouse centre-back Charlie Cresswell, with the 22-year-old firmly on the radar of the club’s recruitment team after being scouted on multiple occasions last season.



Full story for @GiveMeSport…