Surprise pour l'avenir d'Antoine Griezmann

Visage de l'Atlético Madrid depuis plus d'une décennie, Antoine Griezmann mettra sans doute fin à son aventure chez les Colchoneros en fin de saison. Mais où ira ensuite le Français ? Les Etats-Unis le font rêver mais une piste brésilienne prend de l'ampleur.

A bientôt 35 ans, Antoine Griezmann s'apprête à dire « Adios » à l'Atlético Madrid, à l' Espagne et même à l'Europe. Le métronome français arrive en bout de piste chez les Colchoneros où son statut de titulaire est souvent remis en cause cette saison. L'été prochain, celui que l'on surnomme Grizou sera à un an de la fin de son contrat. Tout porte à croire qu'il commencera un nouveau projet dans un championnat exotique. Fan des Etats-Unis et des sports américains depuis longtemps, il privilégie une aventure en MLS après l'Europe.

Griezmann vers Flamengo ?

Fichajes, cela est en train d'arriver. En effet, le média espagnol révèle que le joueur français discute actuellement avec le club brésilien de Flamengo. Le discours du récent vainqueur de la Copa Libertadores fait clairement douter le champion du monde 2018 à ce stade. Ce dernier réfléchit sérieusement à la proposition. Rien n'empêche ce rêve d'aboutir puisque Antoine Griezmann a arrêté l' Equipe de France depuis septembre 2024. Seule l'émergence d'un autre projet, plus séduisant, pourrait changer ses plans.

Flamengo est sans doute le club le plus puissant d'Amérique du Sud à l'heure actuelle, sportivement comme sur le plan financier. Il a su attirer des joueurs connus en Europe comme Danilo, l'international italien Jorginho mais aussi les anciens éléments de l'Atlético Madrid Saul Niguez et Samuel Lino. Surtout, l'entraîneur de l'équipe carioca n'est autre que Filipe Luis qui a été le coéquipier de Griezmann chez les Colchoneros. Un environnement favorable pour pousser le Français à retarder le début de son rêve américain.