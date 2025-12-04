ICONSPORT_278757_0032

Surprise pour l'avenir d'Antoine Griezmann

Mercato04 déc. , 10:40
parMehdi Lunay
Visage de l'Atlético Madrid depuis plus d'une décennie, Antoine Griezmann mettra sans doute fin à son aventure chez les Colchoneros en fin de saison. Mais où ira ensuite le Français ? Les Etats-Unis le font rêver mais une piste brésilienne prend de l'ampleur.
A bientôt 35 ans, Antoine Griezmann s'apprête à dire « Adios » à l'Atlético Madrid, à l'Espagne et même à l'Europe. Le métronome français arrive en bout de piste chez les Colchoneros où son statut de titulaire est souvent remis en cause cette saison. L'été prochain, celui que l'on surnomme Grizou sera à un an de la fin de son contrat. Tout porte à croire qu'il commencera un nouveau projet dans un championnat exotique. Fan des Etats-Unis et des sports américains depuis longtemps, il privilégie une aventure en MLS après l'Europe.

Griezmann vers Flamengo ?

Rien n'empêche ce rêve d'aboutir puisque Antoine Griezmann a arrêté l'Equipe de France depuis septembre 2024. Seule l'émergence d'un autre projet, plus séduisant, pourrait changer ses plans. Selon le site Fichajes, cela est en train d'arriver. En effet, le média espagnol révèle que le joueur français discute actuellement avec le club brésilien de Flamengo. Le discours du récent vainqueur de la Copa Libertadores fait clairement douter le champion du monde 2018 à ce stade. Ce dernier réfléchit sérieusement à la proposition.
Flamengo est sans doute le club le plus puissant d'Amérique du Sud à l'heure actuelle, sportivement comme sur le plan financier. Il a su attirer des joueurs connus en Europe comme Danilo, l'international italien Jorginho mais aussi les anciens éléments de l'Atlético Madrid Saul Niguez et Samuel Lino. Surtout, l'entraîneur de l'équipe carioca n'est autre que Filipe Luis qui a été le coéquipier de Griezmann chez les Colchoneros. Un environnement favorable pour pousser le Français à retarder le début de son rêve américain.
A. Griezmann

A. Griezmann

FranceFrance Âge 34 Attaquant

UEFA Nations League

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs5
Buts1
Passes décisives2
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

Matchs15
Buts4
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Derniers commentaires

Un club de R1 propose de laisser la recette de Coupe à l’OL

L'OL ne fait pas beaucoup d'effort pour une équipe amateur.Rennes va recevoir les sables et leur laisse la totalité de la recette et prend en charge le coût

Le PSG ne reverra plus son Ballon d’Or

Dembelé doit être ménagé pour qu'il puisse bien récuperer et revenir en bonne forme

PSG : Daniel Riolo refuse de travailler pour Nasser Al-Khelaïfi

Le PSG ne lui a jamais rien demandé à cet âne.Il est totalement incompetent pour un poste quel qu'il soit dans le club,même stadier il n'a pas le niveau

Transfert à 40 ME, Bouaddi arrive au PSG

Si pour une fois c'était vrai,ce serait une bonne nouvelle,un joueur qui peut s"adapter aux schémas de L.E

OM : Denis Bouanga, la folle surprise du mercato ?

il y a le secteur du milieu à améliorer en priorité ! surtout si tu veux pouvoir assumer les premiers rôles en L1. Traoré il va revenir un jour ? gouiri reviendra en 2026 Y'a Vaz et Mmadi. Par contre au milieu , va falloir que l'OM revoie ses plans. O'riley est vraiment trop inconstant, kondogbia on se demande si il peut encore jouer plus de 5 matchs dans la saison

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
31141013241212
2
Paris Saint Germain
3014932271215
3
O. Marseille
2914923351421
4
LOSC Lille
2614824281711
5
Rennes
241466224186
6
O. Lyonnais
241473421156
7
Monaco
231472526251
8
Strasbourg
221471625196
9
Toulouse
171445520191
10
Nice
17145271926-7
11
Brest
16144461924-5
12
Angers SCO
16144461217-5
13
Paris
15144372126-5
14
Le Havre
14143561321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Nantes
11142571222-10
17
Metz
11143291431-17
18
Auxerre
914239820-12

