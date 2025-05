Strasbourg lâche 7 millions dans un enfumage anglais

Dans : Mercato.

Strasbourg se positionne pour recruter une pépite brésilienne. Mais le club français ne le fait pas pour lui, mais pour Chelsea selon un journaliste brésilien.

Les joies de la multi-propriété provoquent des transferts de plus en plus difficile à suivre. Selon l’informateur brésilien Jorge Nicola, le RC Strasbourg va effectuer le recrutement du prometteur Angelo, qui brille à seulement 16 ans avec les jeunes de Sao Paulo et la sélection brésilienne U17. Il a signé en janvier son premier contrat professionnel avec le club paulista, mais son départ ne fait aucun doute en raison notamment des difficultés financières de la formation brésilienne. Strasbourg va ainsi le faire signer pour 7 millions d’euros, même s’il ne pourra arriver qu’en 2027, quand il aura 18 ans.

L’arrière droit ne devrait pas non plus jouer en Alsace si le plan de carrière se confirme puisque c’est Chelsea qui récupèrera ensuite Angelo pour l’utiliser dans ses équipes de jeunes ou son équipe première, en fonction de son niveau. L’explication de cette manigance est assez simple, puisque Blue Co, propriétaire de Chelsea et de Strasbourg, craint que la demande financière de Sao Paulo soit quasiment doublée si les Blues venaient pour recruter directement Angelo. Avec le Racing, une somme moindre passera mieux et Strasbourg sert donc de marche pied pour Chelsea et le joueur.