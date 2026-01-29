ICONSPORT_281171_0098

Unai Emery au Real, réunion décisive à Madrid !

Liga29 janv. , 11:40
parCorentin Facy
Quelques semaines après avoir viré Xabi Alonso, le Real Madrid prépare déjà l’après-Arbeloa. Le club merengue a ciblé Unai Emery.
Le Real Madrid a décidément bien du mal à tourner la page Carlo Ancelotti. Parti sur le banc de la sélection brésilienne, l’entraîneur italien laisse un vide difficile à combler. Le club merengue pensait avoir fait le bon choix avec Xabi Alonso l’été dernier, mais l’aventure ne s’est pas vraiment déroulée comme prévue entre l’ex-entraîneur du Bayer Leverkusen et le Real Madrid, qui a mis fin à cette collaboration il y a quelques semaines. Pour succéder à l’ancien joueur de Liverpool, le Real Madrid a nommé Alvaro Arbeloa.

Unai Emery en pole pour entraîner le Real

Mais au lendemain de la gifle reçue à Lisbonne mercredi (4-2), l’avenir du technicien espagnol semble déjà remis en question. La preuve avec cette information du journaliste Ramon Alvarez de Mon, qui nous apprend que le club merengue s’est déjà entretenu avec Unai Emery pour prendre la succession d’Alvaro Arbeloa à moyen terme. « Si le Real Madrid devait décider d'un changement d'entraîneur à la fin de la saison, Unai Emery serait le mieux placé » nous apprend le journaliste espagnol à la surprise générale, avant de conclure.
« Des discussions ont déjà eu lieu il y a quelques jours pour déterminer sa disponibilité. Plus d'informations à venir » explique le journaliste de Radio Marca. Sous contrat avec Aston Villa jusqu’en juin 2029, Unai Emery réalise un travail formidable avec la formation anglaise, qu’il a hissé à la 3e place de la Premier League. L’équipe du technicien espagnol est à égalité de points avec Manchester City et joue clairement le titre puisqu’elle ne compte que 4 points de retard sur Arsenal, actuel leader du championnat.
Dans ce contexte, on imagine qu’Unai Emery est avant tout focalisé sur la fin de la saison 2025-2026 avec Aston Villa. Mais il est clair que si le Real Madrid lui propose le poste d’entraîneur, il sera très difficile pour l’ancien coach du Paris Saint-Germain de refuser. Reste à voir si cette piste d'un entraîneur qui n’a jamais véritablement réussi dans un top club européen séduira les Socios du Real, lesquels sont déjà nombreux à estimer sur les réseaux sociaux que le profil d’Unai Emery ressemble beaucoup à celui d’un certain… Xabi Alonso.
1
