Son salaire multiplié par 8, il quitte le LOSC tout de suite

Lille n'a rien pu faire face à l'offre de Leeds pour Gabriel Gudmundsson, et laisse donc filer son défenseur vers la Premier League.

Difficile pour les clubs français de résister aux offres anglaises sur le marché des transferts. C’est le cas cette semaine de Lille pour son défenseur Gabriel Gudmundsson qui va rejoindre Leeds dans les prochaines heures. Le club remonté en Premier League vient de mettre 12 millions d’euros sur la table, dans un transfert qui a satisfait les dirigeants lillois. Pour convaincre le Suédois, les Peacocks ont aussi lâché un salaire de 4,5 millions d’euros par an, selon la presse scandinave. Son salaire a été multiplié par 8, et le choix a donc été vite fait.

🚨 #LUFC have agreed a £10m deal with Lille for Swedish international left-back Gabriel Gudmundsson. 26 y/o is set to become Leeds' fourth arrival of the summer window.https://t.co/CnCyg7ktsm