Sept clubs se battent pour Lionel Messi !

Lionel Messi et le PSG, c'est fini. Le prochain club de l'Argentin est encore inconnu, mais un premier choix large lui offre un panel de solutions pour son avenir.

Le PSG est désormais à rayer de la carte pour Lionel Messi, qui pourrait même ne plus porter le maillot parisien cette saison malgré les matchs qu’il reste à jouer pour le club de la capitale dans la lutte pour le titre en Ligue 1. Mais l’Argentin est très loin de ces préoccupations, lui qui est suspendu à titre conservatoire, et pourrait même aller jusqu’à se faire virer. Ejecté ou pas, le divorce est total et Paris ne fait plus partie de ses destinations pour la saison prochaine. Le récent champion du monde a encore envie de jouer alors qu’il aura 36 ans le mois prochain. Et comme lors de l’année 2021, il sera libre de tout contrat.

Le Barça en grand favori

Le magazine PlanetFootball s’est penché sur son avenir, et a étudié les sept possibilités pour connaitre la future destination de Lionel Messi. Le premier choix, le plus évident, est celui d’un retour au FC Barcelone. Ce serait en effet retrouver ses habitudes sportives et familiales, et une tranquillité de vie ainsi que l’assurance d’être accueilli les bras ouverts. Mais malgré son titre en vue en Liga, le Barça n’est plus considéré comme un candidat sérieux à la victoire en Ligue des Champions. Et financièrement, le club catalan est en grande difficulté.

L’offre la plus intéressante sur le plan financier, il ne fait aucun doute qu’elle viendrait d’Al-Hilal. Le club saoudien est prêt à verser 200 millions d’euros par an au joueur argentin, doublant ainsi le salaire de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr. Sur le plan sportif, ce serait clairement la fin de ses ambitions, et un danger en vue de la Coupe du monde 2026 qu’il envisage toujours de disputer s’il est toujours en forme.

Une vie à l'Américaine pour Lionel Messi ?

Récemment, David Beckham a rendu visite au Paris SG, en tant qu’ancien du club. Il a pu glisser quelques mots à Lionel Messi, qui le connait bien. L’Argentin envisage de vivre sa retraite en Floride, et l’Inter Miami pourrait lui faire un pont d’or, notamment en lui offrant des parts de la franchise de MLS pour le convaincre financièrement de rejoindre le championnat américain.

Mais si le septuple Ballon d’Or veut continuer à évoluer au plus haut niveau, rien de mieux que la Premier League. Trois clubs ont les moyens et les ambitions de le faire venir : Newcastle, Chelsea et le Manchester City de Pep Guardiola. Les moyens financiers de ces trois formations sont copieux et en dehors des Blues, ils offrent une probable place en Ligue des Champions, avec des ambitions à ce niveau. Il reste à savoir si, à 36 ans, Lionel Messi a envie de se frotter à la Premier League, connu pour être un championnat rugueux.

Enfin, le dernier club cité est un véritable coup de coeur avec les Newell’s Old Boys, de la ville dont il est originaire : Rosario. En 2017, il avait confié qu’il avait rêvé de cela, mais que cela lui semblait compliqué, et qu’il n’avait aucune certitude de voir ce rêve se réaliser. Ce serait en tout cas une belle façon de boucler la boucle, lui qui a joué chez les jeunes pendant cinq saisons aux Newell’s, avant de s’envoler pour Barcelone.