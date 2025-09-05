Sekou Mara quitte Strasbourg et rejoint Auxerre

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Bloqué à Strasbourg, Sekou Mara va tenter de relancer sa carrière du côté de l’AJ Auxerre. L’attaquant français, qui avait tenté sa chance du côté de Southampton sans vraiment s’y imposer, a marqué trois buts en 27 matchs la saison passée avec le club alsacien. Il a été prêté sans option d’achat, affirment L’Equipe et Foot Mercato, qui confirment que cette arrivée se fera en tant que joker pour la formation de l’Yonne.

Anderlecht et le FC Bâle s’étaient renseignés à son sujet. Strasbourg et Auxerre avaient déjà tenté de négocier la signature de Mara le 1er septembre, mais la transaction n’avait pas pu être finalisée à temps. Quelques jours plus tard, l’attaquant de 23 ans va bien signer à l’AJA.