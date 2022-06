Seko Fofana, le PSG fait trembler l'OL et l'OM

Dans : Mercato.

Il n’y a pas que le Real Madrid qui prépare un plan B en cas d’échec pour faire venir Aurélien Tchouaméni.

Le PSG est aussi dans ce cas. Les deux clubs se battent pour récupérer l’international français à coups de dizaines de millions d’euros, mais il n’y aura qu’un vainqueur de cette bataille du mercato. Paris fait la meilleure offre actuellement, mais le joueur est plus favorable à une arrivée en Espagne. Autant dire que la lutte sera serrée dans les prochains jours. En cas d’échec, le Paris SG compterait tout de même piocher en Ligue 1, afin de faire venir Seko Fofana. Le milieu de terrain de Lens, auteur d’une saison épatante avec les « Sang et Or », a de grandes chances de partir en cas de belle offre cet été. L’OM est sur les rangs, tant la puissance et la volonté du Franco-Ivoirien de 27 ans pourraient enflammer le Vélodrome, et aider le club marseillais à avoir du répondant en Ligue des Champions.

20 millions d'euros demandés ?

Mais le journaliste Saber Desfarges l’annonce ce jeudi, le Paris SG a désormais un oeil sur le joueur, né et formé dans la capitale. Avant de partir très tôt à Manchester City, pour finalement exploser à l’Udinese, Seko Fofana avait en effet effectué ses premiers pas du côté du Paris FC. Autant dire qu’un passage par le PSG ne le laisserait pas insensible, même s’il reste à savoir quelle place pourrait se faire Fofana dans un effectif de stars, alors qu’il a besoin de rythme et de confiance pour donner le meilleur de lui-même. En tout cas, si aucun contact n’a été pris directement avec le RC Lens, le PSG donne une autre dimension à ce dossier, alors que l’OL s’est aussi réveillé dernièrement. Acheté pour 8,5 millions d’euros en 2020, Seko Fofana a vu son prix plus que doubler, puisqu’un transfert à hauteur de 20 millions d’euros est attendu du côté de l’Artois.