Scoop au Bayern, Lewandowski ne partira pas

Par Guillaume Conte

Un accord avec le FC Barcelone, mais quel accord se demande le Bayern Munich ce mardi soir ?

En prélude du match du club bavarois face à Villarreal, le président du club allemand a pris la parole sur Amazon Prime dans un dossier très attendu au mercato. Il s’agit de l’avenir de Robert Lewandowski, qui n’est pas satisfait des discussions au sujet de sa prolongation de contrat, lui qui demande trois nouvelles années et ne parvient pas à les obtenir. Résultat, le Polonais fait vivre les rumeurs sur son avenir, et sur un départ, que ce soit vers le FC Barcelone, ou le Paris SG notamment. Mais pour Olivier Kahn, il était temps de mettre fin à cette situation et l’ancien gardien de but du Bayern n’a pas fait dans la dentelle.

Le Bayern n'est pas fou !

« C’est sûr et certain qu’il sera avec nous la saison prochaine. Nous ne sommes pas fou au point de discuter du transfert d’un joueur qui marque 30 à 40 buts pour nous chaque saison », a prévenu le dirigeant munichois, qui est prêt à conserver Lewandowski une saison de plus quitte à l’emmener à la fin de son contrat. Il est vrai que remplacer le Polonais sera un vrai casse-tête, et qu’une vente ne rapporterait pas tant que ça par rapport à la perte sportive. La seule possibilité pour envisager un départ du serial-buteur, ce serait que le Bayern Munich trouve avec certitude un remplaçant de grande ampleur. Pour le moment, malgré l’intérêt sans suite pour Erling Haaland, ce n’est pas à l’ordre du jour et Robert Lewandowski ne devrait donc pas avoir de bon de sortie en Bavière.