Liga : Barcelone sombre à Séville pour la première fois de la saison

Liga05 oct. , 18:25
parNathan Hanini
8e journée de Liga  : 
Sánchez-Pizjuán
Séville - FC Barcelone : 4-1
Buts : Alexis Sanchez (13e, SP), Isaac Romero (36e), José Ángel Carmona (89e) et Akor Adams (90+7) pour Séville et Marcus Rashford (45+7e) pour Barcelone
Le FC Barcelone s'est fait piéger à Séville ce dimanche après-midi. Les Catalans s'inclinent pour la deuxième fois cette semaine après la Ligue des champions. 
Le FC Barcelone tombe à Séville. Les Catalans s'inclinent pour la première fois de la saison en championnat quelques jours après la défaite face au Paris Saint-Germain. Alexis Sanchez a rapidement ouvert la marque avant qu'Isaac Romero double la mise un gros quart d'heure plus tard. Les hommes d'Hansi Flick vont réduire la marque par l'intermédiaire de Marcus Rashford. Séville inscrit un troisième but au bout du suspens pour confirmer la victoire par l'intermédiaire de José Ángel Carmona. Barcelone continue de couler durant le temps additionnel. Séville parachève une belle prestation grâce à Akor Adams (90+7).

0
