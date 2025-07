Saliba fait un effort gigantesque pour signer au Real

Dans : Mercato.

Par Quentin Mallet

Déçu des prestations récentes de la paire Antonio Rüdiger - Raul Asencio, le Real Madrid a décidé de foncer sur un nouveau défenseur central pour accompagner Dean Huijsen. Les Merengue visent deux internationaux français.

A la fin de la saison passée, le Real Madrid a décidé d'ouvrir un nouveau chapitre de son histoire en redémarrant un cycle. Carlo Ancelotti s'en est allé au Brésil tandis que Xabi Alonso, entraineur en vogue et légitime successeur de l'Italien, est arrivé. Qui dit nouveau cycle dit logiquement choix forts. Et quoi de mieux que la Coupe du monde des clubs, à peine quelques jours après la fin de la Liga, pour se lancer directement dans le bain et faire des premiers ajustements ? S'il était de notoriété publique que les Merengue avaient besoin d'un nouveau défenseur central, l'arrivée de Dean Huijsen n'a pas réglé tous les problèmes. Une paire Rüdiger - Asencio particulièrement décevante pousse désormais la direction madrilène à se pencher sur le recrutement d'un deuxième axial.

Saliba prêt à baisser son salaire pour signer au Real ?

Dans cette optique, Marca nous apprend que le Real Madrid a coché le nom de deux internationaux français. La solution la moins coûteuse s'appelle Ibrahima Konaté. En fin de contrat en juin 2026, le natif de Paris ne veut pas signer de prolongation avec Liverpool. Une façon de faire comprendre à sa direction que la suite sera en Espagne, cet été ou au prochain. Pour se l'offrir immédiatement, le club de la Casa Blanca doit encore trouver un moyen de satisfaire les exigences des Reds qui ne le laisseront pas partir facilement.

La deuxième piste n'est nul autre que William Saliba, un transfert « colossal, complexe et coûteux à tous les niveaux », lit-on dans l'article du quotidien sportif espagnol. L'ancien de l'OM est sous contrat jusqu'en juin 2027 avec Arsenal, dispose d'un salaire particulièrement important (11.5 ME/an) et d'une valeur marchande de 80 ME selon Transfermarkt. De toute évidence, si le Real Madrid veut le recruter cet été, il faudra lâcher bien plus pour convaincre les Gunners, bien que le joueur lui-même soit prêt à faire un effort financier pour faciliter sa signature, toujours selon Marca.