Le Real en plein délire, toute l'Europe se marre

Dans : Liga.

Par Quentin Mallet

Poussé vers la sortie, Rodrygo se cherche désespérément un nouveau club. Mais un problème majeur subsiste et fait bien rire ses prétendants : le Real Madrid demande une somme beaucoup trop importante pour le laisser partir.

La carrière de Rodrygo a bel et bien pris un tournant lors du dernier Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone (11 mai, défaite 4-3). Appelé à entrer en jeu, le Brésilien a tout simplement refusé la demande de Carlo Ancelotti, encore vexé de ne pas avoir été choisi dès le onze de départ. Depuis, son avenir chez les Merengues s'est assombri jusqu'à un point de non-retour. L'ancien de Santos n'a disputé que 95 minutes de jeu sur les six matchs de Coupe du monde des clubs disputés par le Real Madrid et semble ne pas avoir la confiance de Xabi Alonso. Poussé dehors, il intéresse vivement de nombreux clubs qui voient en lui un très bon renfort. Sauf que depuis plusieurs semaines, le dossier n'avance pas. En cause, la somme délirante que demande la direction madrilène pour le laisser partir.

Rodrygo, ça coûte trop cher !

Rodrygo pour 100 ME, le PSG en plein dilemme https://t.co/3nbKV4jvX7 — Foot01.com (@Foot01_com) July 19, 2025

Aux dernières nouvelles, le Real Madrid espère récolter 100 millions d'euros en vendant Rodrygo. Forcément, cela n'aide pas à faire avancer les négociations. Comme l'indique Don Balon, même les clubs de Premier League, très à l'aise financièrement, n'ont pas l'intention de monter aussi haut dans les enchères. Priorité d'Arsenal et de Liverpool, tous les deux à la recherche d'un ailier gauche droitier, le Brésilien voit sa situation stagner à cause des exigences madrilènes qui font bien marrer l'Europe. Même le PSG n'a pour le moment pas donné suite à cette opportunité.

Face aux réticences des cadors européens d'accéder à ses demandes, le Real Madrid pourrait finir par réduire le prix de Rodrygo. Dans tous les cas, le joueur espère avoir plus de temps de jeu ailleurs, car il sait que sous les ordres de Xabi Alonso, il passera derrière les superstars de l'effectif.