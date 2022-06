Sadio Mané, son salaire va quadrupler à Munich !

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

A un an de la fin de son contrat, Sadio Mané va quitter Liverpool et c’est le Bayern Munich qui tient la corde pour enrôler l’international sénégalais.

Dans la soirée de dimanche, Liverpool a annoncé le transfert du phénomène uruguayen Darwin Nunez en provenance du Benfica Lisbonne pour un total de 100 millions d’euros bonus compris. Un joli coup de la part des Reds, qui ont trouvé le successeur de Sadio Mané et qui vont maintenant pouvoir négocier plus sereinement le départ de l’international sénégalais, dont le contrat expire dans un an. Ce n’est plus un secret, le Bayern Munich est le club le plus chaud dans le dossier Sadio Mané et selon les informations de plusieurs médias anglais ainsi que de L’Equipe, un accord total n’est plus très loin. Liverpool, qui réclamait au début des négociations la somme de 50 millions d’euros, a revu ses exigences à la baisse et acceptera un départ de Sadio Mané si le Bayern Munich pose 40 millions d’euros sur la table.

Le salaire de Sadio Mané va exploser au Bayern

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sadio Mane (@sadiomaneofficiel)

De son côté, Sadio Mané est d’ores et déjà d’accord pour filer vers le Bayern Munich, malgré le changement de culture radical qui l’attend en Allemagne. Il faut dire que le Sénégalais va rejoindre l’un des plus grands clubs européens, qui ambitionne de remporter la Ligue des Champions chaque année. Sur un plan financier, Sadio Mané va également y trouver son compte dans la mesure où le Bayern Munich lui offre un salaire quatre fois supérieur à celui qu’il percevait jusqu’à présent chez les Reds. Sadio Mané, qui émerge à environ 6 millions d’euros par an à Liverpool, va toucher la coquette somme de 20 millions d’euros bruts par an au Bayern Munich. Une offre salariale XXL pour Sadio Mané, dont on comprend pourquoi il souhaite ardemment rejoindre le champion d’Allemagne en titre durant ce mercato estival.