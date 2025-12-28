PSG/OM : La vanne de Kombouaré ne fait pas rigoler à Marseille

Alors que 2025 touche à son terme, les différents médias sportifs reviennent sur les grands faits de cette année historique. L’un d’entre eux reste la victoire du PSG en Ligue des champions. Ce dimanche Antoine Kombouaré en remet une couche et les médias marseillais lui répondent.

L’un des éléments marquants de cette année 2025, c’est la victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des champions le 31 mai dernier. Le club de la capitale a étrillé l’Inter Milan d’un large succès 5-0 pour décrocher le Graal. Présent aux commentaires lors de cette finale, l’ancien joueur et entraîneur du PSG Antoine Kombouaré se remémore au micro du Parisien la rencontre.

Kombouaré pique l’OM

Un moment fort en tant que supporter du club de la capitale, mais l’ancien coach du FC Nantes n’a pas pu s’empêcher d’adresser une petite pique à l’OM. « Les Marseillais, ils disent : À jamais les premiers. Mais nous, c’est vraiment : À jamais les meilleurs. Gagner 5-0 en finale de Ligue des champions, personne n’avait fait ça avant. Personne. Et moi, j’étais là », explique-t-il. Une phrase qui n’a pas plu à certains supporters de l’OM.

Il ne s'est passé que sept ans entre le rachat de l'OM par Bernard Tapie et l'installation du club phocéen sur le toit de l'Europe du football en 1993. QSI a mis le double, quatorze ans […] Mais ce laps de temps est peut-être un mal pour un bien pour les Parisiens, car il a permis à Antoine Kombouaré de faire son deuil de sa carrière de coach pour vivre sa meilleure vie de fan en mai 2025, » écrit le média spécialisé de l’actualité de l’Olympique de Marseille. Le média le Phocéen a tenu à répondre en adressant également une petite pique à l’ancien défenseur. «écrit le média spécialisé de l’actualité de l’Olympique de Marseille.

Des petites piques légères pour ne pas oublier que la rivalité PSG-OM est toujours d’actualité même à l’approche de 2026. Et qui s'appuie bien évidemment sur le fait que Kombouaré avait été le premier entraineur limogé par QSI, alors qu'il occupait la tête du championnat, mais que le PSG version Qatar voulait s'offrir Carlo Ancelotti à tout prix.