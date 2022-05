Sadio Mané quitte Liverpool, un grand d'Europe l'accueille

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Homme fort de Liverpool cette saison, Sadio Mané penche de plus en plus pour un départ lors du mercato estival.

Auteur de 23 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, Sadio Mané est encore l’homme fort de Liverpool au côté de Mohamed Salah. Cependant, l’avenir des deux stars offensives de Liverpool est grandement incertain. Et pour cause, Mané et Salah seront en fin de contrat dans un an et il sera difficile pour les Reds de prolonger les deux joueurs au vu de leurs exigences salariales. Sadio Mané pourrait ainsi se diriger vers un départ de Liverpool et selon les informations de Bild, sa destination tend à se préciser. Un temps évoqué au Real Madrid ou plus récemment au PSG en cas de départ de Kylian Mbappé, l’international sénégalais pourrait finalement atterrir au Bayern Munich, qui cherche à compenser le probable départ à venir de Serge Gnabry.

Mané pour remplacer Gnabry au Bayern Munich ?

Des discussions sont en cours entre le Bayern Munich et l’entourage de Sadio Mané, qui est ouvert à l’idée de relever le défi allemand la saison prochaine. Aux côtés de Thomas Müller ou encore de Kingsley Coman, l’attaquant de Liverpool pourrait former une attaque de feu, laquelle pourrait être complétée avec la venue d’un avant-centre en cas de départ de Robert Lewandowski, lequel sera lui aussi en fin de contrat avec son club en juin 2023. Reste maintenant à voir si tout ce beau monde trouvera un accord pour la venue de Sadio Mané au Bayern Munich, un transfert qui ne manquerait pas de surprendre les amateurs de football.

Le média allemand dévoile en revanche que Sadio Mané ne prendra aucune décision avant la finale de la Ligue des Champions, qui se disputera samedi soir à Paris entre Liverpool et le Real Madrid. Un match crucial qui pourrait aussi définir le prochain Ballon d’Or, alors que Sadio Mané est en concurrence avec Karim Benzema. A ce sujet, l’international sénégalais a d’ailleurs livré une interview très cash dans laquelle il estime que les joueurs africains sont défavorisés en raison du manque de considération pour la CAN, un trophée que le buteur de Liverpool a remporté en début d’année. « Cette compétition, la Coupe d'Afrique des Nations, est l'une des plus grandes pour moi et c'est le plus grand trophée que j'ai gagné dans ma vie. Pour un joueur africain, le fait de ne pas avoir gagné le Ballon d'or depuis George Weah, c'est triste, bien sûr » a lancé Sadio Mané, qui espère faire mentir ce constat en gagnant la Ligue des Champions puis le Ballon d’Or. Mais pour l’instant, le grand favori se nomme bel et bien Karim Benzema.