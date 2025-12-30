L1 : Sergio Ramos, l'OL et l'OM en rêvent

Libre de tout contrat après son expérience d’un an à Monterrey au Mexique, Sergio Ramos ne ferme pas la porte à un retour en Ligue 1. De quoi émoustiller les supporters de l’OL et ceux de l’OM.

« L’Espagnol est ouvert à toutes les offres, y compris en provenance de la Ligue 1 » a précise le média spécialisé. Du haut de ses 39 ans, Sergio Ramos est libre de tout contrat . La star espagnole ne prolongera pas l’aventure à Monterrey, où il est resté durant une saison (25 matchs disputés). L’ancien capitaine du Real Madrid n’a toutefois pas l’intention de raccrocher les crampons. A en croire les informations du journal AS, Sergio Ramos s’est même fixé un objectif : rejouer en Europe… dès le mois de janvier.a précise le média spécialisé.

Un retour au Paris Saint-Germain, où Sergio Ramos a évolué de juillet 2021 à septembre 2023, semble improbable. Le club parisien a totalement fait évoluer sa stratégie et souhaite désormais miser sur des jeunes joueurs à fort potentiel à l’instar de Pacho ou de Zabarnyi pour ne citer que les défenseurs centraux récemment recrutés. En revanche, un défenseur expérimenté tel que Sergio Ramos pourrait faire le plus grand bien à des clubs tels que l’OL ou l’OM. Sur les réseaux sociaux, les supporters des deux Olympiques ont d’ailleurs du mal à cacher leur envie de voir un joueur si charismatique arriver dans leur club.

« Viens à l’OM avec Aguerd mon frérot », « Vient à l'OM nos défenseurs sont jeunes et ont besoin de quelqu'un d’expérimenté », « @OL il y a du taff dans le 69 », « @OL vous recherchez un défenseur central non ? », « Est ce qu'il le niveau ? Je sais que l'OL cherche un DC et c'est forcement mieux que Disasi », « Tu aimes la mer et le soleil Sergio ? », Viens prendre du temps de jeu a l' @OL » ou encore « A l’OM ce serait pas mal » peut-on lire sur X, où des dizaines de commentaires similaires ont été publiés à la suite de l’annonce d’un potentiel retour en Ligue 1 pour Sergio Ramos. ou encorepeut-on lire sur X, où des dizaines de commentaires similaires ont été publiés à la suite de l’annonce d’un potentiel retour en Ligue 1 pour Sergio Ramos.

La question est maintenant de voir si un club français se positionnera alors que le niveau de salaire de l’Espagnol, qui reste sans doute important, a tout de même bien baissé depuis son passage au PSG après des expériences au FC Séville et plus récemment à Monterrey. Suffisamment pour tenter une folie et un très gros coup sur le plan de l’image pour l’OL ou l’OM ? Réponse dans les semaines à venir.