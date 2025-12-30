ICONSPORT_265694_0044

L1 : Sergio Ramos, l'OL et l'OM en rêvent

Ligue 130 déc. , 9:40
parCorentin Facy
1
Libre de tout contrat après son expérience d’un an à Monterrey au Mexique, Sergio Ramos ne ferme pas la porte à un retour en Ligue 1. De quoi émoustiller les supporters de l’OL et ceux de l’OM.
Du haut de ses 39 ans, Sergio Ramos est libre de tout contrat. La star espagnole ne prolongera pas l’aventure à Monterrey, où il est resté durant une saison (25 matchs disputés). L’ancien capitaine du Real Madrid n’a toutefois pas l’intention de raccrocher les crampons. A en croire les informations du journal AS, Sergio Ramos s’est même fixé un objectif : rejouer en Europe… dès le mois de janvier. « L’Espagnol est ouvert à toutes les offres, y compris en provenance de la Ligue 1 » a précise le média spécialisé.
Un retour au Paris Saint-Germain, où Sergio Ramos a évolué de juillet 2021 à septembre 2023, semble improbable. Le club parisien a totalement fait évoluer sa stratégie et souhaite désormais miser sur des jeunes joueurs à fort potentiel à l’instar de Pacho ou de Zabarnyi pour ne citer que les défenseurs centraux récemment recrutés. En revanche, un défenseur expérimenté tel que Sergio Ramos pourrait faire le plus grand bien à des clubs tels que l’OL ou l’OM. Sur les réseaux sociaux, les supporters des deux Olympiques ont d’ailleurs du mal à cacher leur envie de voir un joueur si charismatique arriver dans leur club.
« Viens à l’OM avec Aguerd mon frérot », « Vient à l'OM nos défenseurs sont jeunes et ont besoin de quelqu'un d’expérimenté », « @OL il y a du taff dans le 69 », « @OL vous recherchez un défenseur central non ? », « Est ce qu'il le niveau ? Je sais que l'OL cherche un DC et c'est forcement mieux que Disasi », « Tu aimes la mer et le soleil Sergio ? », Viens prendre du temps de jeu a l' @OL » ou encore « A l’OM ce serait pas mal » peut-on lire sur X, où des dizaines de commentaires similaires ont été publiés à la suite de l’annonce d’un potentiel retour en Ligue 1 pour Sergio Ramos.
La question est maintenant de voir si un club français se positionnera alors que le niveau de salaire de l’Espagnol, qui reste sans doute important, a tout de même bien baissé depuis son passage au PSG après des expériences au FC Séville et plus récemment à Monterrey. Suffisamment pour tenter une folie et un très gros coup sur le plan de l’image pour l’OL ou l’OM ? Réponse dans les semaines à venir.
1
Derniers commentaires

OM : Deux joueurs pour 12 ME, c'est validé

Le joueur italien joue en 10 et on recherche un 10. Voilà pourquoi on parle aussi d Abdelli. Mais lui petite rester à Angers ou aller à Lyon...

PSG : Marquinhos prend une décision radicale

Il va moins jouer, mais il reste un joueur emblématique avec une mentalité exceptionnel .S'il veut devenir français et rester en France c'est qu'il aime Paris

OL : Lyon affronte un Monaco sans milieu de terrain

Dommage que le détenteur du trophée du retour de l année ne soit pas là!

PSG : Luis Campos a rencontré Lamine Yamal à Dubaï

Non on ne veut pas de cet abruti et de son père.Le PSG a construit un esprit et une équipe avec une très belle mentalité. Nous n'allons pas détruire l'esprit actuel en recrutant un branleur prétentieux imbu de lui même

PSG : Le Real Madrid prend une décision radicale pour Vitinha

100 millions et puis quoi encore? Le real n'a pas les moyens de s'offir Vitinha et lui est bien à Paris .il peut rester 10 ans et gagner d'autres LDC.Alors ne nous emmedez avec vos articles bidons

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

