Strasbourg : Rosenior envoyé d’urgence à Chelsea ?

RCSA30 déc. , 9:20
parNathan Hanini
Enzo Maresca sera-t-il encore l'entraîneur de Chelsea jusqu’à la fin de la saison ? Le technicien italien enchaîne quelques désaccords avec sa direction depuis quelques semaines et les résultats plus compliqués ont fragilisé sa position. Liam Rosenior est le principal candidat à son remplacement.
Quelques semaines auparavant, le média britannique The Sun a dévoilé qu’Enzo Maresca était sur la sellette. Outre des résultats en berne sur cette fin d’année 2025, c’est le climat en interne qui pourrait coûter la place du coach des Blues. La presse britannique fait état de quelques tensions entre Maresca et ses dirigeants et la nouvelle défaite de Chelsea face à Aston Villa samedi dernier ne va pas aider. En Premier League, les pensionnaires de Stamford Bridge n’ont remporté qu’un seul de leurs six derniers matchs. Ces résultats placent Chelsea à dix points du podium. Rien d’alarmant, mais les conflits entre les dirigeants du club londonien et leurs entraîneurs ne sont pas singuliers.

Liam Rosenior, pressenti pour prendre la relève

Pour le remplacer en cas de départ, plusieurs noms ont été cités notamment celui de Liam Rosenior. L'entraîneur du Racing club de Strasbourg est déjà installé dans la galaxie BlueCo et malgré une fin d’année compliquée, les résultats de l’Anglais restent positifs avec les Alsaciens. Sur X, anciennement Twitter, le média Peuple Vert dévoile que l'entraîneur strasbourgeois a récemment visité les installations à Londres et pourrait quitter le RCSA dès janvier pour pallier un possible départ de Maresca. Le technicien anglais serait prêt à poser ses valises avec son staff. Ce qui oblige Strasbourg à bousculer ses plans pour la fin de la saison. Alors simple visite du complexe des Blues ou réelle prise de contact ? Les prochaines semaines seront importantes pour les clubs de la galaxie BlueCo. 

Derniers commentaires

OM : Deux joueurs pour 12 ME, c'est validé

Le joueur italien joue en 10 et on recherche un 10. Voilà pourquoi on parle aussi d Abdelli. Mais lui petite rester à Angers ou aller à Lyon...

PSG : Marquinhos prend une décision radicale

Il va moins jouer, mais il reste un joueur emblématique avec une mentalité exceptionnel .S'il veut devenir français et rester en France c'est qu'il aime Paris

OL : Lyon affronte un Monaco sans milieu de terrain

Dommage que le détenteur du trophée du retour de l année ne soit pas là!

PSG : Luis Campos a rencontré Lamine Yamal à Dubaï

Non on ne veut pas de cet abruti et de son père.Le PSG a construit un esprit et une équipe avec une très belle mentalité. Nous n'allons pas détruire l'esprit actuel en recrutant un branleur prétentieux imbu de lui même

PSG : Le Real Madrid prend une décision radicale pour Vitinha

100 millions et puis quoi encore? Le real n'a pas les moyens de s'offir Vitinha et lui est bien à Paris .il peut rester 10 ans et gagner d'autres LDC.Alors ne nous emmedez avec vos articles bidons

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

