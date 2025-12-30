Strasbourg : Rosenior envoyé d’urgence à Chelsea ?

Enzo Maresca sera-t-il encore l'entraîneur de Chelsea jusqu’à la fin de la saison ? Le technicien italien enchaîne quelques désaccords avec sa direction depuis quelques semaines et les résultats plus compliqués ont fragilisé sa position. Liam Rosenior est le principal candidat à son remplacement.

Quelques semaines auparavant, le média britannique The Sun a dévoilé qu’Enzo Maresca était sur la sellette. Outre des résultats en berne sur cette fin d’année 2025, c’est le climat en interne qui pourrait coûter la place du coach des Blues. La presse britannique fait état de quelques tensions entre Maresca et ses dirigeants et la nouvelle défaite de Chelsea face à Aston Villa samedi dernier ne va pas aider. En Premier League , les pensionnaires de Stamford Bridge n’ont remporté qu’un seul de leurs six derniers matchs. Ces résultats placent Chelsea à dix points du podium. Rien d’alarmant, mais les conflits entre les dirigeants du club londonien et leurs entraîneurs ne sont pas singuliers.

Liam Rosenior, pressenti pour prendre la relève

Pour le remplacer en cas de départ, plusieurs noms ont été cités notamment celui de Liam Rosenior. L'entraîneur du Racing club de Strasbourg est déjà installé dans la galaxie BlueCo et malgré une fin d’année compliquée, les résultats de l’Anglais restent positifs avec les Alsaciens. Sur X, anciennement Twitter, le média Peuple Vert dévoile que l'entraîneur strasbourgeois a récemment visité les installations à Londres et pourrait quitter le RCSA dès janvier pour pallier un possible départ de Maresca. Le technicien anglais serait prêt à poser ses valises avec son staff. Ce qui oblige Strasbourg à bousculer ses plans pour la fin de la saison. Alors simple visite du complexe des Blues ou réelle prise de contact ? Les prochaines semaines seront importantes pour les clubs de la galaxie BlueCo.