Sadio Mané fait regretter Leonardo au PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Ces derniers jours, le PSG s’est penché sur le cas de Sadio Mané, en fin de contrat avec Liverpool en juin 2023.

L’international sénégalais de Liverpool était l’une des cibles du Paris Saint-Germain en cas de départ de Kylian Mbappé. Avec la prolongation de l’international français au PSG, la piste Sadio Mané s’est refroidie. Mais le Qatar ayant la volonté de se séparer de Neymar, les discussions n’avaient pas été rompues avec Sadio Mané et son entourage. Cela étant, il semble de moins en moins probable de voir le champion d’Afrique sénégalais rejoindre le Paris Saint-Germain lors du prochain mercato estival. Et pour cause, Sky Sports dévoile que le dossier était mené de bout en bout par un certain Leonardo. L’ex-directeur sportif du Paris SG avait fait de Sadio Mané l’une de ses grandes priorités sur le marché des transferts et c’est lui qui avait amorcé les contacts avec l’entourage de l’attaquant de Liverpool.

Sadio Mané était une piste de Leonardo

Avec la prolongation de Kylian Mbappé, l’avenir de Leonardo a cependant basculé. En début de semaine, le Brésilien a été remercié par le Paris Saint-Germain, qui va rapidement nommer Luis Campos pour lui succéder. Selon le journaliste de Sky Sports, Florian Plettenberg, la piste Sadio Mané a été mise en stand-by par le départ de Leonardo. Les discussions entre le PSG et l’attaquant de Liverpool sont désormais au « point mort » et il apparait de plus en plus improbable qu’elles soient relancées. Avec la prolongation de Kylian Mbappé en poche, le Paris Saint-Germain juge moins urgent de boucler la venue de Sadio Mané. La priorité va d’abord être de dégraisser l’effectif en se séparant des nombreux indésirables, mais également de voir si Neymar trouvera un point de chute ou si le Brésilien va rester au PSG. La piste de Sadio Mané est donc mise en stand-by et peut-être de manière définitive à Paris.