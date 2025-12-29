Strasbourg fait un sale coup à Nantes au mercato

Il y a quelques mois, le FC Nantes s'était fait prêter Junior Mwanga en provenance du RC Strasbourg. Le club alsacien souhaiterait déjà récupérer son joueur.

Le FC Nantes et le RC Strasbourg vont devoir de nouveau s'entendre. L'été dernier, Junior Mwanga a rejoint le FC Nantes en provenance d'Alsace. Le RCSA avait accepté de prêter son joueur afin de lui permettre d'enchaîner les matches dans un club engagé dans la lutte pour le maintien.

Depuis le début de la saison, Junior Mwanga a pris part à 17 rencontres, suffisamment pour se mettre en évidence malgré les résultats compliqués de son équipe. Le RC Strasbourg souhaiterait néanmoins récupérer son joueur avant la fin de la saison. Une situation qui agace du côté du FC Nantes, bien décidé à ne pas se laisser faire dans ce dossier.

Nantes lésé par Strasbourg au mercato ?

D'après les informations de Fan FC Nantes Foot, Junior Mwanga pourrait retourner à Strasbourg dans les jours à venir. Le prêt serait donc cassé avant son terme. Les Canaris ont prévu de faire respecter leurs droits. Ce serait en tout cas un coup dur de perdre le natif de Lyon à ce moment de l'année. Le FC Nantes vit une saison chaotique et les motifs de satisfaction ne sont pas nombreux.

De son côté, Strasbourg vit une saison faite de contradictions. Après un excellent début de Ligue 1, les hommes de Liam Rosenior ont peu à peu marqué le pas. Toujours présents dans le haut du classement, ils devront toutefois procéder à quelques ajustements lors du mercato hivernal afin de repartir sur une dynamique plus positive.

Reste à savoir si cela se fera avec Junior Mwanga ou si ce dernier poursuivra l'aventure avec un FC Nantes en difficulté et qui aura besoin de talents pour assurer son maintien en Ligue 1.