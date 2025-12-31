ICONSPORT_259068_0035
L'OM trouve un crack en Belgique, ça fera 17 ME

OM31 déc. , 13:00
Quentin Mallet
Toujours en quête du milieu de terrain idéal, l'Olympique de Marseille explore de nombreuses pistes. L'une d'elles mène à Nathan De Cat, jeune pépite de 17 ans qui évolue au RSC Anderlecht.
Le mercato hivernal risque d'être particulièrement animé du côté de la Canebière. Alors que la direction de l'OM rencontre des difficultés à prolonger Robinio Vaz et Darryl Bakola, les deux pépites issues de la réserve phocéenne, elle pourrait se résoudre à les vendre contre des sommes considérables. Avec cet argent, Pablo Longoria et Medhi Benatia souhaitent rééquilibrer l'effectif de Roberto De Zerbi en allant chercher un nouveau milieu de terrain. A en croire les nombreuses rumeurs à ce propos, on comprend que le tandem de dirigeants recherche plutôt des très jeunes joueurs dotés d'un fort potentiel. Et selon les informations relayées par la presse italienne, on comprend que l'Olympique de Marseille fait partie des nombreux prétendants au dossier Nathan De Cat.
N. De Cat

N. De Cat

BelgiumBelgique Âge 17 Milieu

Europa Conference League

Matchs4
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Pro League

Matchs20
Buts1
Passes décisives1
Jaune4
Rouge0
Jaune Rouge0

Nathan De Cat, la nouvelle cible de l'OM

Formé à Anderlecht, le phénomène belge connait une ascension colossale depuis plusieurs mois. Après avoir découvert le monde professionnel en fin de saison dernière, Nathan De Cat a pris une très grosse envergure en devenant un joueur indéboulonnable du RSCA depuis le début de cet exercice (20 matchs, 1 but, 1 passe décisive). Le tout, à seulement 17 ans. Très logiquement, sa cote a explosé puisqu'il vaut aujourd'hui 17 millions d'euros selon Transfermarkt, contre 2,5 millions d'euros en fin de saison dernière. Selon le Corriere dello Sport, l'OM est bel et bien intéressé à l'idée de le recruter car il possède une panoplie de qualités qui irait à merveille dans l'entrejeu phocéen.
Nathan De Cat est en effet un joueur capable d'évoluer devant la défense aussi bien qu'en tant que milieu offensif, lui qui réunit qualités physiques et techniques avec une vision de jeu qui fait la fierté de l'école belge. Toutefois, pour le recruter, l'OM aura fort à faire puisque le Bayern Munich, le Borussia Dortmund et le Bayer Leverkusen sont également sur le coup, ajoute le quotidien sportif italien. Une belle bataille qui risque de coûter cher, mais la cité phocéenne a le droit de rêver.
0
