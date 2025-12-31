ICONSPORT_257784_0004

OM : Payet a trouvé l'amour à Marseille

OM31 déc. , 15:00
parNathan Hanini
5
Sans contrat depuis son départ du Brésil, Dimitri Payet a été élu meilleur milieu offensif de l’Olympique de Marseille au XXIe siècle. Le joueur de 38 ans a tenu à remercier les votants dans un long message.
La fin de l’année sourit à la famille Payet. Anthony Payet a été élu meilleur buteur d’un club français au niveau national avec 35 buts en 30 matchs sur l’année civile 2025. Soit un but toutes les 75 minutes avec son club de Romorantin en National 3. De son côté Dimitri Payet a été élu par les supporters marseillais dans La Provence comme le meilleur milieu de terrain offensif du XXIe siècle devant Samir Nasri. Par la suite, l’homme aux 326 matchs sous le maillot marseillais a tenu à les remercier et à répéter son amour pour la cité phocéenne et son club de football.

Payet ému et fier

Dans un message publié dans La Provence, l'ancien marseillais reste très fier. « C'est pour moi un immense honneur et une grande fierté. Après toutes ces années passées au club, je me dis que le souvenir que j'ai laissé est positif. J'ai été adopté dans ce club et dans cette ville. Je suis vraiment touché car c'est encore une fois de l'amour que je reçois des Marseillais. C'est une belle façon pour moi de finir cette année. Je voudrais les remercier pour cette attention qui encore une fois me va droit au cœur et leur témoigner à mon tour de mon amour. J'ai été adopté dans ce club et dans cette ville et ils ont fait de moi non seulement le joueur mais l'homme que je suis aujourd'hui. J'ai énormément appris sûr et en dehors du terrain. Mon quotidien, aujourd'hui à Marseille, me donne l'impression que je ne suis jamais parti et ça, c'est grâce à eux, » explique-t-il. Sans contrat depuis son départ libre de Vasco de Gama au Brésil, Payet n’en a pas encore fini avec le ballon rond. 
5
Derniers commentaires

OM : Longoria valide le projet McCourt

🤣😂🤣 mais oui 2-3 participations en LDC et vous serez pas trop loin de gagner la C1 🤣😂🤣 Vous êtes à des années lumières de gagner la C1, c'est fou comme certains a Marseille sont a côté de la plaque

OM : Payet a trouvé l'amour à Marseille

esperons que tu sois moins con en 2026. mais...

OM : Payet a trouvé l'amour à Marseille

t aime la pisse aujourd hui...... si elle aime ça t es qui pour donner ton avis de babouin

PSG : Mastantuono priorité de Luis Enrique cet hiver !

"L’ailier argentin de 18 ans avait finalement choisi de signer au Real Madrid pour 45 millions d’euros" qu'il y reste, à Madrid ! :o)

Indice UEFA : Le PSG rattrapé, Strasbourg fait aussi bien

ils ont fini 1er et ont deja les points de la qualif pour les 8emes c'est donc normal .. car ils ont les points supplémentaire pour la 1ere place et le bonus 8eme

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading