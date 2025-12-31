ICONSPORT_280428_0173

PSG-OM : Paris craint un piège XXL au Koweit

PSG31 déc. , 14:30
parMehdi Lunay
0
Un mois de janvier très dense attend le Paris Saint-Germain. Les Parisiens jouent 7 matchs en 4 semaines seulement. Dans ce programme copieux, le Trophée des champions semble sans intérêt. Pourtant, un ancien joueur du club parisien en fait sa priorité absolue.
Très sollicités en 2025, les joueurs du Paris Saint-Germain ont observé un repos bien mérité pendant les fêtes. Ils ont intérêt à avoir totalement coupé avec le ballon rond car janvier amène un nouveau programme copieux pour eux. Le PSG doit disputer 7 matchs au cours du mois dans 4 compétitions différentes. Outre la Ligue 1 avec le derby parisien et le LOSC entre autres, Paris doit finir sa phase de ligue en C1 contre le Sporting et Newcastle. Il y a aussi un autre derby parisien à jouer en coupe de France et enfin le Trophée des champions.

Une revanche capitale pour le PSG

Ce dernier match organisé au Koweït a le moins de valeur sur le papier même si l'Olympique de Marseille sera l'adversaire en face. Programmé le jeudi 8 janvier au soir, entre les deux matchs contre le Paris FC, il est plus contraignant que séduisant pour le PSG. Pourtant, Paris doit préparer au mieux ce Trophée des champions selon son ancien défenseur Jimmy Algerino. Interrogé par Le Parisien, il estime que ce nouveau Classique a une importance énorme sur le plan mental après la défaite subie au Vélodrome en septembre dernier.
« Le match contre l’OM est le plus piégeux du mois de janvier. C’est un titre qui se joue sur 90 minutes, sur terrain neutre, plus de trois mois après la victoire des Marseillais au Vélodrome… Ça ne va pas être évident. Je trouve que c’est un vrai challenge pour le PSG qui a une revanche à prendre. Démarrer l’année par un trophée remporté contre l’OM, ça ne peut que te booster », a t-il lâché dans le quotidien francilien. Algerino devrait être écouté. Depuis son arrivée à Paris, Luis Enrique n'a jamais galvaudé une compétition aussi insignifiante soit-elle. Les 6 trophées glanés par le PSG en 2025 peuvent en témoigner.
0
Derniers commentaires

OM : Accord de principe entre Abdelli et Marseille

Non merci.... C'est un second couteau de l'équipe d'Algérie... Qu'est-ce qu'on va aller se faire chier avec lui..? Laisse le partir à Lyon zzzzzzz

L'OL annonce le décés d'un membre du staff

Le gauchisme est une maladie mentale.

L'OL annonce le décés d'un membre du staff

RIP

L'OL annonce le décés d'un membre du staff

RIP

L'OL annonce le décés d'un membre du staff

Vu les sondages, chuis pas certain que ça soit déterminant mon grand. Mais faut être juste con pour sortir ce que t'as dit. Bardot t'aimes ou pas, mais ce fût une icône mondiale. Les journaux de l'autre bout du monde ont écrit sur elle suite à sa disparition... Quand Hollande Faure Tondelier dHassan, Delogu Mélanchon et qui tu veux encore c'est cadeau, claquera, ils seront dans l'oubli abyssal de tout ces journaux. Elle est là la différence entre qqun qui a été une lumière pour le monde, et t'es cafards gauchistes qui auront au maximum 5 lignes dans les livres d'histoire dans 30 ans.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

