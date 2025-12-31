PSG-OM : Paris craint un piège XXL au Koweit

Un mois de janvier très dense attend le Paris Saint-Germain. Les Parisiens jouent 7 matchs en 4 semaines seulement. Dans ce programme copieux, le Trophée des champions semble sans intérêt. Pourtant, un ancien joueur du club parisien en fait sa priorité absolue.

Très sollicités en 2025, les joueurs du Paris Saint-Germain ont observé un repos bien mérité pendant les fêtes. Ils ont intérêt à avoir totalement coupé avec le ballon rond car janvier amène un nouveau programme copieux pour eux. Le PSG doit disputer 7 matchs au cours du mois dans 4 compétitions différentes. Outre la Ligue 1 avec le derby parisien et le LOSC entre autres, Paris doit finir sa phase de ligue en C1 contre le Sporting et Newcastle. Il y a aussi un autre derby parisien à jouer en coupe de France et enfin le Trophée des champions.

Une revanche capitale pour le PSG

Ce dernier match organisé au Koweït a le moins de valeur sur le papier même si l'Olympique de Marseille sera l'adversaire en face. Programmé le jeudi 8 janvier au soir, entre les deux matchs contre le Paris FC, il est plus contraignant que séduisant pour le PSG. Pourtant, Paris doit préparer au mieux ce Trophée des champions selon son ancien défenseur Jimmy Algerino. Interrogé par Le Parisien, il estime que ce nouveau Classique a une importance énorme sur le plan mental après la défaite subie au Vélodrome en septembre dernier.

« Le match contre l’OM est le plus piégeux du mois de janvier. C’est un titre qui se joue sur 90 minutes, sur terrain neutre, plus de trois mois après la victoire des Marseillais au Vélodrome… Ça ne va pas être évident. Je trouve que c’est un vrai challenge pour le PSG qui a une revanche à prendre. Démarrer l’année par un trophée remporté contre l’OM, ça ne peut que te booster », a t-il lâché dans le quotidien francilien. Algerino devrait être écouté. Depuis son arrivée à Paris, Luis Enrique n'a jamais galvaudé une compétition aussi insignifiante soit-elle. Les 6 trophées glanés par le PSG en 2025 peuvent en témoigner.