Real : Un coup génial, et Haaland signe pour 100 ME

Dans : Mercato.

A l’instar de Kylian Mbappé, le buteur norvégien Erling Haaland sera extrêmement courtisé lors du prochain mercato.

Et pour cause, l’attaquant de 20 ans réalise une saison exceptionnelle en Allemagne en dépit des difficultés rencontrées par le Borussia Dortmund. Avec 27 buts et 8 passes décisives en 27 matchs toutes compétitions confondues, il s’impose plus que jamais comme l’une des trois grandes stars de demain. Une telle machine à buts ne laisse bien sûr aucun club insensible. Ces derniers jours, tous les cadors de Premier League ont été associés au Norvégien, de Chelsea à Manchester City en passant par Manchester United. Mais visiblement, c’est en Espagne que le « cyborg » pourrait poursuivre sa progression la saison prochaine…

En effet, le Diario GOL dévoile que le Real Madrid est très motivé à l’idée de s’offrir Erling Haaland, dont le transfert coûterait potentiellement moins cher aux Merengue que celui de Kylian Mbappé. Effectivement, le Paris Saint-Germain réclame près de 200 ME pour l’international tricolore tandis que le buteur du Borussia Dortmund est estimé à 150 ME par le BVB. Toutefois, le média espagnol livre un détail crucial sur le potentiel transfert d’Erling Haaland. Florentino Pérez et Zinedine Zidane souhaiteraient inclure Martin Odegaard dans la transaction afin de faire baisser la facture finale. Cela tombe bien, le meneur de jeu actuellement prêté à Arsenal plaît beaucoup à Dortmund, qui serait totalement emballé par l’idée de le récupérer la saison prochaine. Le Real Madrid estimant Martin Odegaard à hauteur de 50 ME, ce deal pourrait ainsi permettre au club de la Casa Blanca de s'offrir Erling Haaland pour la modique somme de 100 ME. Un véritable cadeau au vu de l’efficacité diabolique de ce joueur de seulement 20 ans…