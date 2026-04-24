La blessure de Mbappé est connue

L’Arabie Saoudite est la bienvenue à l’OL

moi je parlais du la question est .. et la reponse de foot01 L’Arabie Saoudite est la bienvenue à l’OL hors non personne n'a dit qu'ils seraient content que l'as vienne .. Et effectivement que ce soit les lyonnais qui au final non jamais dis qu'il voulait ou que ce soit le saoudien qui n'ont jamais dit qu'il voulait aussi ... on est sur un hs total de foot01