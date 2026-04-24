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La blessure de Mbappé est connue

Kylian Mbappé25 avr. , 00:10
parGuillaume Conte
0
Le Real Madrid a donné les premières indications suite à la sortie sur blessure de Kylian Mbappé ce vendredi soir.
Sorti sur blessure à 10 minutes de la fin du match face au Bétis Séville, Kylian Mbappé n’a voulu prendre aucun risque et a fait savoir sa volonté de quitter le terrain pour ne pas aggraver son problème. Sur une action où il était en mouvement, l’attaquant français a préféré s’arrêter net et couper tout de suite pour se faire remplacer. Par la suite, son équipe s’est faite égaliser dans le temps additionnel, perdant tout espoir de pouvoir encore titiller le FC Barcelone dans la lutte pour le titre.
Mais surtout, c’est l’état de santé de Kylian Mbappé qui pouvait préoccuper les suiveurs, notamment français. Et le Real Madrid a donné des premières indications après la rencontre. Il souffre d’une « surcharge musculaire aux ischio-jambiers de la jambe gauche », a fait savoir le club merengue auprès de l’AFP. A priori, le club merengue n’était pas trop inquiet sur la gravité de la blessure, mais la prudence sera certainement de mise à un mois de la liste pour la Coupe du monde.
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Derniers commentaires

L’Arabie Saoudite est la bienvenue à l’OL

@sweet7812 non moi quand j'y allais lacazette jouait pas encore en pro

L’Arabie Saoudite est la bienvenue à l’OL

apres y a pas que le pif . d'ailleurs faudrait pas souhaiter que ce soit le pif

L’Arabie Saoudite est la bienvenue à l’OL

moi je parlais du la question est .. et la reponse de foot01 L’Arabie Saoudite est la bienvenue à l’OL hors non personne n'a dit qu'ils seraient content que l'as vienne .. Et effectivement que ce soit les lyonnais qui au final non jamais dis qu'il voulait ou que ce soit le saoudien qui n'ont jamais dit qu'il voulait aussi ... on est sur un hs total de foot01

Kylian Mbappé sort sur blessure, la France tremble

Personne ne tremble . 'e Real n'est pas plus fort avec Mbappé et la France sera plus forte sans Mbappé.le culte du personnage est périmé

Afonso Moreira supplie l’OL avant le mercato

En espérant vous voir en LDC !!!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
66292135652540
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Brest
3830108124147-6
11
Paris
3830911104046-6
12
Toulouse
3730107134142-1
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
203048182549-24
18
Metz
153036212766-39

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