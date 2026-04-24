La blessure de Mbappé est connue

@sweet7812 non moi quand j'y allais lacazette jouait pas encore en pro
apres y a pas que le pif . d'ailleurs faudrait pas souhaiter que ce soit le pif
moi je parlais du la question est .. et la reponse de foot01 L’Arabie Saoudite est la bienvenue à l’OL hors non personne n'a dit qu'ils seraient content que l'as vienne .. Et effectivement que ce soit les lyonnais qui au final non jamais dis qu'il voulait ou que ce soit le saoudien qui n'ont jamais dit qu'il voulait aussi ... on est sur un hs total de foot01
Personne ne tremble . 'e Real n'est pas plus fort avec Mbappé et la France sera plus forte sans Mbappé.le culte du personnage est périmé
En espérant vous voir en LDC !!!
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|66
|29
|21
|3
|5
|65
|25
|40
|63
|30
|20
|3
|7
|60
|32
|28
|54
|30
|16
|6
|8
|49
|34
|15
|54
|30
|16
|6
|8
|45
|30
|15
|53
|30
|15
|8
|7
|52
|41
|11
|52
|30
|16
|4
|10
|58
|40
|18
|50
|30
|15
|5
|10
|52
|45
|7
|43
|29
|12
|7
|10
|46
|37
|9
|41
|30
|10
|11
|9
|40
|44
|-4
|38
|30
|10
|8
|12
|41
|47
|-6
|38
|30
|9
|11
|10
|40
|46
|-6
|37
|30
|10
|7
|13
|41
|42
|-1
|34
|30
|9
|7
|14
|26
|40
|-14
|30
|30
|6
|12
|12
|25
|38
|-13
|29
|30
|7
|8
|15
|34
|56
|-22
|25
|30
|5
|10
|15
|25
|39
|-14
|20
|30
|4
|8
|18
|25
|49
|-24
|15
|30
|3
|6
|21
|27
|66
|-39
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