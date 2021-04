Real Madrid : Zidane craque sur Mahrez, vers un mercato galactique ?

Dans : Mercato.

Toujours en quête de jolis coups sur le marché des transferts, le Real Madrid creuse des pistes XXL en vue de la saison prochaine. L'été 2021 sera chaud chez les Merengue.

Après avoir économisé son argent en 2020, avec zéro euro dépensé sur le mercato, le Real prévoit de faire des folies dans les semaines à venir. Les résultats de la fin de saison serviront à définir l'ampleur du chantier. Car si le Real est encore en lice pour remporter la Ligue des Champions, avec un quart de finale à jouer contre Liverpool, et la Liga, où le Real a six points de retard sur l'Atlético, Madrid peut surtout tout perdre... Et si cela venait à être le cas, l'effectif de la Maison Blanche aura droit à un énorme lifting. Parmi les cibles principales, Erling Haaland et Kylian Mbappé figurent en bonne place sur le bureau de Florentino Perez. Mais les deux nouvelles stars du football mondial ne sont pas les seules pistes de l'équipe de Zinédine Zidane.

Vendre Asensio pour acheter Mahrez

Puisque selon les informations du Telegraph, le Real s'intéresse aussi à Riyad Mahrez. Sous contrat jusqu'en 2023 avec Manchester City, l'international algérien a convaincu les dirigeants madrilènes. Auteur de dix buts et de six passes décisives en 38 matchs cette saison, le joueur de 30 ans ne ferait pas tâche aux côtés de Karim Benzema ou d'Eden Hazard. Pour recruter le protégé de Pep Guardiola, estimé à plus de 40 millions d'euros, le Real envisage de vendre plusieurs éléments de son effectif, et notamment Marco Asensio. D'après les médias espagnols, l'international espagnol pourrait être mis à la porte, histoire de vider un peu la masse salariale et de remplir les caisses avec un chèque de 50 ME. Un montant qui pourrait suffire pour s'attacher les services de Mahrez. Mais il en faudra bien plus pour viser Mbappé et Haaland...